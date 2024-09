Jessica Andrade afirma que Joanna Jedrzejczyk está aberta a encerrar a aposentadoria para revanche pelo cinturão feminino da BMF

Jessica Andrade quer impedir a ascensão de Natalia Silva na divisão peso-mosca quando elas se enfrentarem no evento co-principal do UFC Vegas 97 em 7 de setembro, e ela quer o ouro em seguida.

A ex-campeã peso-palha do UFC disse ao MMA Fighting que planeja disputar um cinturão se vencer na semana que vem em Las Vegas, independentemente da categoria de peso, e defendeu a criação de um título BMF feminino.

“Tenho falado com Joanna [Jedrzejczyk] e ela disse que voltaria. Se for por isso [BMF] cinturão, ela voltaria”, disse Andrade. “Acho que seria uma boa luta. Joanna, ou talvez Angela Hill, que nunca foge de uma luta e está sempre lá lutando contra todo mundo. Ou Valentina [Shevchenko]. Qualquer uma dessas garotas seria ótima, mas acho que seria especial se fosse Joanna. Seria melhor.”

Nenhuma atleta feminina do UFC tem mais vitórias (17) e finalizações (9) no octógono do que Andrade. Sua longa lista de vítimas inclui Rose Namajunas, Mackenzie Dern, Amanda Lemos e Karolina Kowalkiewicz.

Andrade lutou contra Jedrzejczyk em sua primeira tentativa pelo título peso-palha em 2017, perdendo por decisão, mas voltou para ganhar o cinturão dois anos depois ao parar Namajunas. Andrade também desafiou Shevchenko pelo título de 125 libras em 2021, perdendo por nocaute no segundo round.

A vitória de Jedrzejczyk sobre Andrade foi sua defesa de título final antes de perder lutas consecutivas contra Namajunas. A estrela polonesa então retornou à coluna de vitórias com uma decisão de 2018 sobre Tecia Pennington, e subiu de peso para desafiar Shevchenko pelo título vago de peso mosca, mas perdeu por decisão unânime.

A última chance de Jedrzejczyk de ganhar o ouro do UFC veio em 2020, quando ela perdeu uma lendária decisão dividida para a campeã de 115 libras Zhang Weili em uma das maiores lutas da história do MMA. Jedrzejczyk se aposentou do MMA em 2022 após uma derrota por nocaute para Zhang na revanche.

“[Jedrzejczyk] disse que lutaria em 125, não em 115, e isso seria ainda melhor para mim porque me sinto ótima nessa divisão também”, disse Andrade. “Eu não seria muito afetada pela perda de peso ou nada disso. Acho que faríamos um show e faríamos uma luta incrível, e eu recuperaria isso.”