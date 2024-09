Jessica Andrade processa ex-técnico por suposto desvio de US$ 2 milhões; Gilliard Parana responde

Jéssica Andrade entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos contra o ex-técnico e empresário Gilliard Paraná, acusando o líder do Paraná Vale Tudo de peculato.

O ex-campeão peso-palha do UFC começou a trabalhar com Parana como seu treinador e empresário aos 21 anos, um relacionamento que durou de 2012 a 2024. Ela o acusa de roubar um total de US$ 2 milhões. Parana, que negou as acusações em uma declaração emitida ao MMA Fighting, retornou ao Brasil logo após Andrade anunciar sua separação. Desde então, ele anunciou sua aposentadoria como treinador e empresário de MMA.

Andrade atualmente mora em Las Vegas e treina ao lado de Karol Rosa, Jessica Delboni e Denise Gomes, que também deixou a PRVT no começo deste ano. Andrade venceu suas duas últimas lutas no UFC com Matheus Naccache como seu novo treinador principal. Ela deve retornar ao cage neste sábado, 7 de setembro, em uma batalha co-headlining contra Natalia Silva no UFC Vegas 97.

“Temos um processo em andamento sobre o TransferWise e o dinheiro que foi transferido para outras pessoas que eu nunca vi na minha vida”, Andrade disse ao MMA Fighting. “Isso aconteceu quando ele estava cuidando das minhas finanças, e eu não tinha acesso a nada. Em um momento ele disse, ‘Jessica, olha, deixa eu cuidar disso para você, você não precisa se preocupar com nada disso.’ E como sempre, eu confiei nele. Ele removeu meu acesso à conta. Ele disse, ‘Você não precisa olhar suas contas, você terá um salário mensal.’ Eu estava ganhando um bom dinheiro no começo, mas no final eu não sei como [that money ran out].

“Ele disse que eu estava comprando muito na Amazon, mas com a investigação e tudo mais, [we saw that] Ganhei $2 milhões e gastei $10.000 na Amazon. Para onde foi o resto do dinheiro? Não faz sentido, e está sendo investigado agora, e descobriremos para onde foi cada centavo. Vou esperar por enquanto. Estou me preparando para essa luta [on Saturday]e assim que terminar, analisarei esse processo novamente e o manterei em andamento

“O processo está se movendo nos Estados Unidos e ele está no Brasil, então não sei como vai funcionar. Ele foi bem esperto, saiu antes que as coisas acontecessem.”

Andrade lutou 27 vezes pelo UFC, desde sua estreia como peso galo em 2013. Perder US$ 2 milhões mudou seus planos para o futuro.

“Eu poderia estar pensando em me aposentar agora, certo?” Andrade disse. “Na verdade, terei que continuar lutando para ganhar esse dinheiro novamente e ter uma vida normal. Mas está tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes temos que descer para podermos subir melhor. Estou pronto para receber o que Deus tem para minha vida. Deus nunca me deixará desistir.”

Andrade disse que suas finanças agora estão sob controle e que ela não está lutando por dinheiro. A brasileira de 32 anos venceu suas duas últimas lutas no UFC, nocauteando Mackenzie Dern e depois ganhando uma decisão dividida sobre Marina Rodriguez.

“Eu consigo dormir à noite sabendo que fiz coisas boas para todo mundo, nunca fiz nada de ruim para ninguém”, disse Andrade. “O que ele tirou de mim, é tudo o que ele vai ter, porque ele perdeu todos os seus atletas, ele perdeu tudo. A única coisa que ele ainda tem é a academia em Curitiba, que ele abriu com meu dinheiro, e é tudo o que ele vai ter pelo resto da vida.”

Parana negou todas as acusações feitas ao MMA Fighting e disse que suas palavras serão comprovadas durante a investigação.

“Quem tem cérebro e sabe fazer contas vai ver que ela realmente não gasta seu dinheiro em apenas algumas compras na Amazon”, disse Parana em depoimento ao MMA Fighting. “Ela tem muitas despesas, e são tantas que ela até se perde nos cálculos. Jéssica não é incapaz. Jéssica não é uma menina de 15 anos. E Jéssica não é analfabeta. Jéssica nunca foi proibida de ir ao banco, de ligar para o banco e de saber como estavam suas contas.

“Jessica sempre teve acesso total às suas coisas e sempre foi inteligente o suficiente para saber tudo o que acontecia em sua vida financeira. E eu nunca fui o cara que cuidava da vida financeira dela. Eu era apenas seu conselheiro quando ela precisava e pedia. Mas tudo isso será provado se houver uma investigação coerente. Que a justiça seja feita e que o infrator pague, porque mentir para as autoridades e mentir para que o julgamento vá a seu favor também é crime. Vamos esperar para ver o que acontece.”

A declaração de Parana ao MMA Fighting pode ser vista abaixo.