Jessica Pegula derrota a nº 1 Iga Swiatek e chega às semifinais do US Open

NOVA YORK — Jessica Pegula surpreendeu Iga Swiatek no US Open, derrotando a número 1 do ranking por 6-2 e 6-4 na quarta-feira à noite para vencer as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez em sua sétima tentativa.

Sua vitória garante que o US Open terá vários homens e mulheres americanos jogando na semifinal, a primeira vez que isso acontece desde 2003 (Andre Agassi e Andy Roddick; Lindsay Davenport e Jennifer Capriati).

Swiatek sacou mal no primeiro set e seu forehand foi um problema real, com 22 de seus 41 erros não forçados vindo daquele lado. Pegula usou uma defesa fantástica para continuar forçando Swiatek a dar uma tacada extra.

A americana Pegula, sexta cabeça de chave, de 30 anos, venceu 14 de suas últimas 15 partidas e fará sua estreia nas semifinais de um Grand Slam na quinta-feira contra a não cabeça de chave Karolina Muchova, da República Tcheca.

Pegula fez repetidamente o que parecia quase impossível de fazer ultimamente contra Swiatek, que conta o US Open de 2022 entre seus cinco títulos de Grand Slam e liderou o ranking da WTA durante a maior parte dos últimos 2 anos e meio: quebrar seu saque.

Na quarta-feira, Swiatek havia perdido apenas dois games de serviço em quatro partidas no torneio de quadra dura, ambos na primeira rodada — e ela não enfrentou sequer um ponto de quebra em nenhuma de suas três disputas mais recentes.

Mas Pegula, cujos pais são donos do Buffalo Bills da NFL e do Buffalo Sabres da NHL, não teve muitos problemas nesse quesito, especialmente no início, quebrando cada um dos dois primeiros jogos de serviço de Swiatek, que terminaram com duplas faltas, e três dos seis primeiros.

Ajudou o fato de Swiatek não ter conseguido calibrar corretamente seus primeiros serviços no início, colocando apenas 2 de 12 — 16,7% — em jogo no início, apenas 36% no primeiro set.

Pegula começou o dia como a única jogadora entre as 10 melhores da WTA que não havia chegado a uma semifinal de Grand Slam; ela teve um histórico de 0-6 em sua carreira nas quartas de final de Grand Slam, uma derrota a menos do pior recorde de quartas de final de Grand Slam para qualquer mulher na era Open, compartilhado por três jogadoras (0-7).

Durante essa sequência de 0-6, duas das saídas foram contra Swiatek, e uma foi contra outro jogador número 1, Ash Barty.

Pegula foi questionada sobre esse recorde nesta rodada durante sua entrevista pós-jogo na quadra após vencer sua partida da quarta rodada. E novamente na coletiva de imprensa que se seguiu. E novamente durante uma entrevista na TV antes de entrar no Arthur Ashe Stadium na quarta-feira.

Se isso a incomodava, Pegula não deixou transparecer. Da mesma forma que ela não demonstrou nenhuma emoção perceptível depois de abrir 4 a 0 em apenas 21 minutos nas quartas de final. Mesmo quando Pegula conquistou aquele set, houve apenas um leve tremor de seu punho esquerdo enquanto ela caminhava para seu assento na lateral.

Swiatek não escondeu sua frustração tão bem, incluindo um grande tapa na coxa direita depois que um forehand voou para fora para ser quebrado mais uma vez e ficar atrás por 4-3 no segundo set. Quinze minutos depois, acabou.

Antes de Pegula, a última mulher americana a derrotar a número 1 do mundo em qualquer torneio importante foi Shelby Rogers, que nocauteou Barty na terceira rodada do US Open de 2021.

Entrando na quarta-feira, Swiatek tinha uma vantagem de 6-3 em seus confrontos frente a frente com Pegula. O último encontro foi nas Finais da WTA em Cancún, onde Swiatek derrotou Pegula por 6-1, 6-0 na partida de campeonato mais desequilibrada da história do evento de fim de ano.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.