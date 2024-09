Jessica Pegula está à beira de sua primeira grande semifinal no US Open

NOVA YORK — A trajetória de Jessica Pegula no US Open começou em lágrimas.

Encarregada de jogar com sua amiga de longa data Shelby Rogers na primeira rodada, Pegula sabia que seria emocionante não importa o que acontecesse. Rogers havia anunciado que o torneio seria seu último antes de se aposentar, e depois que Pegula garantiu a vitória em sets diretos, o peso do momento pareceu bater.

“Nós crescemos jogando juntas na categoria júnior, crescemos na mesma seção, e é realmente uma loucura”, disse Pegula, a sexta cabeça de chave, na quadra do Estádio Arthur Ashe, enquanto chorava.

Pegula havia dito anteriormente aos repórteres que ela simplesmente não conseguia acreditar que algumas de suas colegas estavam encerrando suas carreiras. E, considerando o sucesso que Pegula teve recentemente, faz sentido por que ela pensaria isso. Enquanto o tênis é cheio de prodígios adolescentes e jovens de 20 e poucos anos emergindo como superestrelas, Pegula não avançou para suas primeiras quartas de final importantes até os 26 anos. Ela tinha 27 anos quando chegou ao top 20 pela primeira vez.

E agora, aos 30, Pegula está à beira de sua primeira semifinal de Grand Slam. Aposentadoria é a última coisa em sua mente. Na segunda-feira, com o apoio da multidão barulhenta de fim de ano no Arthur Ashe Stadium, Pegula derrotou a cabeça de chave nº 18 Diana Shnaider por 6-4, 6-2. Depois de avançar para as sétimas quartas de final de sua carreira, Pegula espera que este seja o torneio em que ela possa dar um passo adiante, ou mais.

“Bem, eu sempre digo que só preciso vencer uma partida para chegar às semifinais e então isso resolverá tudo, certo?” Pegula disse durante sua entrevista na quadra na segunda-feira quando perguntada sobre o que seria necessário para avançar. “Mas, quero dizer, isso realmente não importa para mim. Quero dizer, cada partida é cada partida. Eu sempre joguei assim. Acontece que são quartas de final. “Mas, ao mesmo tempo, poder dizer que estive nessa posição muitas e muitas vezes é ótimo. Então, eu só tenho que continuar me colocando lá e continuar tentando jogar meu jogo. E é um ponto de cada vez quando você está lá.”

Jessica Pegula está prestes a chegar à sua primeira semifinal de Grand Slam. Foto AP/Kirsty Wigglesworth

Claro que chegar à semifinal de quinta-feira não será fácil.

Pegula primeiro precisa passar pela número 1 do mundo Iga Swiatek, vencedora de cinco títulos importantes, incluindo o US Open de 2022, na quarta-feira. As duas se enfrentaram nove vezes na turnê, com Swiatek mantendo uma vantagem de 6-3. Mas Pegula venceu Swiatek nas semifinais do Canadian Open de 2023 — um torneio que Pegula acabou vencendo — então ela sabe que é possível. Assustador, mas possível.

Mas isso não é novidade para Pegula, que superou uma lesão debilitante no joelho no início de sua carreira e então passou por uma cirurgia no quadril em 2016. Ela ficou afastada das competições por quase um ano e questionou se queria continuar. Seu amor pelo esporte finalmente venceu e ela decidiu continuar se esforçando.

Quando ela voltou a competir, sua classificação estava fora do top 800. Mas ela chegou à sua primeira final da WTA em 2018 e ganhou seu primeiro título no Citi Open em 2019. Nada disso surpreendeu Rogers, que sempre soube o quão boa Pegula poderia ser quando jogava o seu melhor.

“Nossa, eu só lembro que ela sempre teve um poder natural e fácil, o que não é diferente agora”, Rogers disse à ESPN esta semana. “E ela é tão relaxada quando está na quadra. Eu sinto que o tênis vem, não quero dizer razoavelmente fácil, mas ela faz parecer fácil, e esse sempre foi o caso.”

Em 2021, Pegula chegou à sua estreia nas quartas de final do Aberto da Austrália. E desde então, ela se tornou uma presença consistente na segunda semana de Grand Slams. Após uma corrida nas quartas de final no Aberto da França de 2022, ela chegou ao top 10 pela primeira vez e nunca mais saiu. Com uma alta na carreira de nº 3, alcançada pela primeira vez em 2022, Pegula está classificada em nº 6 e pode subir até o nº 3 em Nova York. Não importa o que aconteça daqui em diante, ela será a mulher americana mais bem classificada no próximo ranking porque Coco Gauff, a atual campeã, foi derrotada no domingo na quarta rodada.

Mas, apesar de sua alta classificação, Pegula não se saiu tão bem em majors este ano quanto nas temporadas recentes. Ela foi derrotada na segunda rodada tanto no Aberto da Austrália quanto em Wimbledon — torneios nos quais ela havia chegado às quartas em 2023 — e não pôde jogar no Aberto da França, ou em qualquer temporada de saibro, devido a uma lesão não revelada.

Mas isso pode ter sido uma bênção disfarçada.

Enquanto vários de seus colegas, incluindo Swiatek, reclamaram das exigências do calendário exaustivo, e outros, como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, citaram a inclusão das Olimpíadas e as diversas mudanças de superfície como parte do motivo de suas saídas precoces, Pegula disse que sua ausência por lesão permitiu que ela estivesse “mais revigorada” nesta fase do ano.

Pegula enfrentará a número 1 do mundo Iga Swiatek nas quartas de final. Robert Prange/Getty Images

“Quando comecei na grama, eu [had] “Eu tive alguns meses de folga”, disse Pegula no sábado. “Além disso, não fui ao Oriente Médio [in February due to a neck injury]. Acho que de uma forma estranha, foi quase uma coisa boa, olhando para trás, que eu consegui começar aquela parte do ano bem fresco. Mesmo que tenha sido muita coisa indo e voltando com as Olimpíadas e as mudanças de superfície e tudo isso.”

Desde a conclusão das Olimpíadas — sua segunda aparição com o Team USA — Pegula ganhou o título no Canadian Open e chegou à final em Cincinnati. Poucas chegaram a Nova York com mais ímpeto.

E ela correspondeu ao hype pré-torneio. Dois dias após sua vitória sobre Rogers, Pegula enfrentou outra americana, Sofia Kenin, a campeã do Aberto da Austrália de 2020. Kenin havia registrado uma vitória impressionante sobre a campeã do Aberto dos EUA de 2021, Emma Raducanu, na rodada de abertura, mas simplesmente não era páreo para Pegula. Com a vitória por 7-6(4), 6-3, Pegula continuou sua sequência invicta (11-0) contra americanas em 2024. Na terceira rodada, ela passou facilmente por Jessica Bouzas, 6-3, 6-3.

Durante a partida de segunda-feira contra Shnaider, uma estrela em ascensão de 20 anos que ganhou três títulos nesta temporada, Pegula precisou de apenas 87 minutos para garantir a vitória. Pegula ainda não perdeu um set em todo o torneio.

Ela agora venceu 13 de suas últimas 14 partidas e, junto com Emma Navarro, é uma das duas mulheres americanas a chegar às quartas de final. Se Pegula derrotasse Swiatek, ela se tornaria a mulher americana mais velha a chegar à sua primeira semifinal de major. Se ela perdesse, ela empataria o recorde de mais aparições nas quartas de final de Grand Slam sem chegar às semifinais por uma mulher na era Open. Nem preciso dizer que há muito em jogo.

Mas para Pegula, não importa o que aconteça, isso não mudará seu objetivo de ganhar um título importante. Enquanto alguns de seus pares diretos se aposentam, ela está mais focada do que nunca.

“Seria foda se eu ganhasse um Grand Slam”, disse Pegula antes do torneio começar. “Eu definitivamente me permito sonhar, sempre sonhei desde criança. Então acho que você tem que se levar a esses momentos… Eu adoraria poder dizer que conquistei isso, esse é sempre meu objetivo ao entrar em um Grand Slam.”