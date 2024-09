Jessica Pegula se recupera e vence por 3 sets para chegar à final do US Open

NOVA YORK — Jessica Pegula não conseguiu fazer nada certo no início de sua primeira semifinal de Grand Slam. Sua oponente no US Open na quinta-feira à noite, Karolina Muchova, não conseguiu fazer nada errado.

“Eu comecei sem graça, mas ela estava tocando inacreditavelmente”, disse Pegula. “Ela me fez parecer um novato. Eu estava prestes a cair no choro porque era constrangedor. Ela estava me destruindo.”

Pegula conseguiu se livrar do início lento e voltou de um set e uma quebra para derrotar Muchova por 1-6, 6-4, 6-2 por uma vaga na final em Flushing Meadows. A cabeça de chave número 6 Pegula, uma nova-iorquina de 30 anos, venceu 15 de suas últimas 16 partidas e enfrentará a número 2 Aryna Sabalenka pelo título no sábado.

Será uma revanche da final do mês passado no Cincinnati Open de quadra dura, que Sabalenka venceu — a única mancha no histórico de Pegula após as Olimpíadas.

“Espero poder me vingar aqui”, disse Pegula.

Os pais de Pegula são donos do Buffalo Bills da NFL e do Buffalo Sabres da NHL; seu pai estava nas arquibancadas do Arthur Ashe Stadium na quinta-feira, assim como sua irmã, irmão e marido.

As coisas não pareciam promissoras para Pegula no início daquela noite fria.

Muchova, vice-campeã do Aberto da França de 2023, mas não cabeça de chave após ficar de fora por cerca de 10 meses devido a uma cirurgia no pulso, usou cada grama de sua versatilidade e criatividade, características que a tornam tão difícil de lidar em qualquer superfície.

Os slices. O toque na rede. O saque e voleio. Dez dos primeiros 12 vencedores da partida saíram de sua raquete. O primeiro set durou 28 minutos, e Muchova venceu 30 dos 44 pontos.

Muchova conquistou oito dos primeiros nove games e estava a um ponto de liderar por 3-0 no segundo set. Mas ela não conseguiu converter uma chance de quebra, errando um voleio de forehand, e tudo mudou.

Sinal do que está por vir? Jessica Pegula derrotou a cabeça de chave número 1 nas quartas de final (Iga Swiatek) e enfrenta a cabeça de chave número 2, Aryna Sabalenka, na final no sábado. Derrotou as 2 melhores jogadoras da WTA no US Open* 2006 Maria Sharapova Vênus Williams 2000 1999 Serena Williams 1985 Hana Mandlikova 1979 Tracy Austin *desde 1975, quando os rankings foram introduzidos — Estatísticas e informações da ESPN

“Eu estava pensando, ‘Tudo bem. Isso foi meio que sorte. Você ainda está nisso'”, disse Pegula. “Tudo se resume a momentos realmente pequenos que mudam o momento.”

Rapidamente, Muchova, 52ª colocada no ranking, passou de não conseguir errar um arremesso para não conseguir fazer nenhum. E Pegula ligou o jogo, seguindo o conselho de seus dois treinadores para misturar seus saques e seus spins, e ir atrás do backhand de Muchova.

“Ela estava em todo lugar”, disse Muchova. “Ela começou a tocar muito melhor.”

Acima de tudo, Pegula demonstrou a marca confiante de tênis que usou para eliminar a nº 1 Iga Swiatek, cinco vezes campeã de major, em sets diretos na quarta-feira. Pegula estava 0-6 nas quartas de final de major antes dessa descoberta.

Pegula levou um tempo para jogar tão bem na quinta-feira, mas uma vez que ela começou, não conseguiu mais ser parada. No total, ela venceu nove de 11 games, um intervalo que lhe permitiu não apenas virar o segundo set, mas correr para uma vantagem de 3-0 no terceiro.

“Consegui encontrar um jeito, encontrar um pouco de adrenalina, encontrar minhas pernas. E então no final do segundo set, no terceiro set, comecei a jogar como eu queria jogar. Demorou um pouco”, disse Pegula. “Não sei como virei isso.”

Muchova, uma jovem de 28 anos da República Tcheca, não havia cedido um set no torneio até então. Mas ela começou a desvanecer. Depois de fazer 7 de 7 pontos na rede no primeiro set, ela fez 15 de 19 no resto do caminho. Depois de apenas sete erros não forçados no primeiro set, ela teve 33 no segundo e terceiro.

E o tempo todo, a multidão que estava sem reação no começo — exceto pelo grito ocasional de “Vamos, Jess!” — estava rugindo.

“Chegar às semifinais e sentir que meu jogo está lá, que posso competir contra os melhores, que posso vencê-los, é algo que eu não sabia quando voltaria para mim, e sinto que estou jogando em um bom nível”, disse Muchova. “Estou saudável e posso jogar mais torneios este ano. Essa é realmente a coisa mais importante.”

Foi a 25ª semifinal feminina do US Open na era Open a apresentar um set de abertura de 6-1 ou 6-0; antes de quinta-feira, apenas três mulheres haviam se recuperado e vencido após perder o primeiro set por esse placar — Sabalenka (2023), Victoria Azarenka (2020) e Svetlana Kuznetsova (2004).

A vitória de Pegula significa que tanto a final masculina quanto a feminina contarão com um americano, a primeira vez que isso acontece em um major desde Wimbledon de 2009. A última vez que aconteceu no US Open foi em 2002; naquele ano, Serena Williams derrotou Venus Williams, e Pete Sampras derrotou Andre Agassi.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.