Jessica Pegula vence Diana Shnaider e chega às quartas do US Open

NOVA YORK — Jessica Pegula está de volta às quartas de final do US Open após uma vitória de 6-4 e 6-2 sobre Diana Shnaider na segunda-feira, sua sétima viagem a essa rodada em um torneio do Grand Slam. Agora vem a parte difícil: Pegula está 0-6 em quartas de final importantes ao longo de sua carreira.

A cabeça de chave número 6, Pegula, uma americana cujos pais são donos do Buffalo Bills e do Buffalo Sabres, está em uma boa fase no momento, tendo vencido 13 de suas últimas 14 partidas, todas em quadras duras. Isso incluiu seu segundo título consecutivo no Canadá e uma aparição na final do Cincinnati Open, onde perdeu para a número 2, Aryna Sabalenka.

“Sinto que houve mais pressão este ano, porque me saí muito bem neste torneio”, disse Pegula, 30. “Quero continuar trabalhando e, quem sabe, trazer meu melhor tênis para as últimas rodadas desta vez.”

Também retornando às quartas de final estava Karolina Muchova, vencedora por 6-3, 6-3 sobre a nº 5 Jasmine Paolini, a segunda colocada no Aberto da França e em Wimbledon nesta temporada. Muchova teve um avanço em 2023, chegando à final em Paris e às semifinais em Nova York, antes de precisar de cirurgia no pulso direito em outubro, o que a deixou fora por 10 meses.

“Esta foi minha pior e mais séria lesão, eu diria. Mas, quer dizer, eu amo o esporte, então na minha cabeça, eu estava tipo, ‘Eu farei tudo que puder para [get] melhor e tentar.’ E aqui estou eu hoje”, disse Muchova. “Sou apenas uma criança muito feliz agora.”

Pegula chegou às quartas de final em Flushing Meadows há dois anos antes de perder para a número 1 Iga Swiatek, que venceu um de seus cinco principais campeonatos. Pode haver outro encontro contra Swiatek se aproximando: Pegula enfrenta a vencedora da partida de segunda-feira à noite entre Swiatek e a número 16 Liudmila Samsonova.

Três das seis eliminações de Pegula nas quartas de final de Grand Slams foram contra um jogador número 1 — Swiatek duas vezes e Ash Barty uma vez.

Questionada durante sua entrevista na quadra do Estádio Arthur Ashe sobre o que ela precisa fazer para chegar às semifinais desta vez, Pegula brincou: “Eu sempre digo que só preciso vencer a partida para chegar às semifinais, e isso resolverá tudo, certo?”

Ela continuou: “Escute, isso realmente não importa para mim. Quero dizer, cada partida é cada partida. Eu sempre joguei assim. Acontece que é [the] quartas de final, mas, ao mesmo tempo, poder dizer que estive nessa posição muitas e muitas vezes é ótimo. Então, só tenho que continuar me colocando lá e continuar tentando jogar meu jogo.”

O jogo funcionou muito bem contra Shnaider, 18ª cabeça de chave, uma russa de 20 anos que jogou uma temporada de tênis universitário na NC State e ganhou uma medalha de prata em duplas femininas nas Olimpíadas de Paris.

Pegula acumulou 22 winners, acertou seis aces, salvou 7 dos 9 break points que enfrentou e conquistou cinco games de serviço de Shnaider.

“Sinto que estou me movimentando muito melhor na quadra”, disse Pegula, acrescentando que esta foi a “melhor sensação, fora do chão, que já tive”.