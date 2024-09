Jessica Simpson exibe físico esbelto em top atrevido inspirado em S&M

Embora parecesse ser uma referência a uma postagem semelhante do início do dia … quando ela disse aos seguidores que precisava de “um fim de semana de abraços de amor próprio e puro magnetismo”.

Além de seu visual de espartilho, Jessica arrasou com outro número sensual no fim de semana… que incluía um vestido de renda vermelha até o chão e duas gargantilhas pretas com cruzes deslumbrantes.

Não demorou muito para que os fãs reagissem aos seus uploads… com muitos aplaudindo a cantora por seu visual deslumbrante. Outros, no entanto, expressaram preocupação com as travessuras de Jéssica… com alguns se perguntando se estava tudo bem com a cantora em casa.