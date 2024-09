Jets usam mais movimento em 2024, defesa busca intensificar

FLORHAM PARK, NJ — Uma olhada no que está acontecendo em torno do New York Jets:

1. No limite: Quando John Franklin-Myers soube que os Jets tinham negociado por Haason Reddick, ele disse a um amigo: “Estou fora”, de acordo com uma fonte. Ele estava lendo a escrita na grande parede verde. Quatro semanas depois, ele foi negociado com o Denver Broncos — uma das movimentações da linha defensiva sendo examinadas após uma performance brutal na Semana 1.

De 11 de março (saída de Bryce Huff na agência livre) a 29 de abril (troca Franklin-Myers), o gerente geral Joe Douglas mudou a composição e a personalidade do grupo de posição mais forte do time — e não para melhor, com base nos primeiros resultados.

O melhor da NFL Nation • Bengals esperam envolver mais Chase

• Os Broncos precisam ajudar Bo Nix coletivamente

• Um Lamar Jackson mais magro está a caminho

• A defesa nº 1 dos Titans está com fome de mais

Os Jets cederam 180 jardas corridas em uma derrota de 32-19 para o San Francisco 49ers, já que seus jogadores de ponta — mais notavelmente, Jermaine Johnson, Micheal Clemons, Will McDonald IV e Takkarist McKinley — definiram bordas suaves no jogo de corrida e combinaram apenas três tackles em 72 snaps de corrida, de acordo com o Next Gen Stats. Os 49ers são conhecidos por mastigar as defesas com seu jogo terrestre, mas isso não impediu Johnson de se desculpar com os companheiros de equipe em uma sessão de filme.

“[Accountability] é algo que levo muito a sério”, disse Johnson. “Essa foi a primeira coisa que eu disse. Eu me levantei e disse: ‘Sinto muito, eu decepcionei vocês. As arestas não eram o que deveriam ter sido da minha parte.'”

Johnson é um dos melhores jogadores deles, então ele imagina se recuperar. Os jogadores que não se chamam Johnson e Quinnen Williams são os que têm perguntas.

Claro, Reddick é a maior questão por causa de sua resistência. Os Jets não receberam nenhum retorno em sua troca, apenas uma dor de cabeça. Isso os está forçando a usar jogadores rotacionais — McDonald, McKinley e Clemons — em papéis proeminentes.

Huff e Franklin-Myers eram jogadores populares e de longa data que se destacavam em suas funções. Huff era o líder de sacks do time em 2023. Depois de perdê-lo para os Eagles, o técnico Robert Saleh comparou Huff ao ex-arremessador de alívio dos Yankees, Mariano Rivera, por sua habilidade de fechar jogos com sacks. Ele parecia um técnico que estava chateado por eles o terem deixado sair pela porta.

Os Jets achavam que tinham o agente livre Jadeveon Clowney escalado para substituir Huff, mas Clowney optou pelo Carolina Panthers. Sob pressão para preencher o vazio, Douglas fez o acordo por Reddick, embora fosse amplamente conhecido que o edge rusher do Pro Bowl queria um novo contrato. Os Jets se recusaram a oferecer a ele um do seu agrado, e aqui estamos.

Douglas disse que eles não tinham condições de manter Reddick e Franklin-Myers, então ele deu permissão a Franklin-Myers para buscar uma troca logo após a troca de Reddick ser finalizada. Franklin-Myers encontrou um novo lar, enquanto os Jets reabasteciam seus jogadores de ponta.

“Isso não é nosso padrão, não é a norma para nós”, disse Johnson sobre a Semana 1. “Mesmo assim, colocamos isso na fita, certo? Então temos que ir lá [this] semana e resolver isso bem rápido, o que tenho plena confiança de que faremos.”

2. Assalto à mão armada: Douglas está recebendo críticas por Reddick, mas no domingo no Nissan Stadium ele assistirá sua melhor troca em cores vivas. O ex-astro do Jets, safety Jamal Adams, agora é membro do Tennessee Titans, sua segunda parada após ser negociado em julho de 2020.

Em vez de atender à demanda de Adams de ser o safety mais bem pago da NFL, Douglas o negociou com o Seattle Seahawks por escolhas de primeira rodada em 2021 e 2022 — uma grande aquisição. Ele apostou nas escolhas para o wide receiver Garrett Wilson e a guard Alijah Vera-Tucker.

Adams recebeu seu dinheiro de Seattle, mas lutou contra lesões, nunca correspondeu às expectativas e foi dispensado.

3. Em curto: Os Jets sempre parecem estar lutando contra tendências negativas. A tendência desta semana é preocupante: eles estão 0-6 sob Saleh em semanas curtas, tendo sido superados por 181-88.

O quarterback Aaron Rodgers e o wide receiver Garrett Wilson conversam em campo durante a abertura do jogo de segunda-feira em San Francisco. Darren Yamashita/Imagens Imagn

Eles estudaram isso na offseason, procurando maneiras de melhorar em termos de descanso e recuperação. Na quarta-feira, eles não tiveram um treino completo, apenas um walkthrough. Mas isso dificilmente é revolucionário; eles já fizeram isso no passado. Os jogadores disseram que não havia nada radicalmente diferente na programação desta semana.

Esta semana é particularmente desafiadora porque envolve uma rápida reviravolta após um jogo fora de casa na Costa Oeste. A próxima semana também é curta — quinta-feira à noite contra o New England Patriots na estreia em casa.

4. Homem em movimento: Até mesmo quarterbacks antigos podem aprender novos truques. No caso de Aaron Rodgers, ele passou a adotar o movimento pré-snap, que aumentou em toda a liga.

Rodgers evoluiu desde a juventude, quando teve “um caso de amor com o que Peyton [Manning] estava fazendo” — formações definidas sem movimento antes do snap. Funcionou bem para Manning, obviamente. Rodgers também. Deu a ele uma visão clara da defesa e permitiu que ele mudasse para o modo de ritmo acelerado sem ter que se preocupar com partes móveis. O movimento pré-snap não era sua praia, ele disse muitas vezes no passado.

Na abertura da temporada, os Jets usaram alguma forma de movimento em 60% de suas jogadas, um aumento de 41% em 2023, de acordo com a Next Gen Stats — uma ruga que eles praticaram durante todo o training camp. Eles fizeram um esforço concentrado na offseason para se juntar à tendência da liga.

Um encontro de mentes?

“Eu diria que houve uma reunião dos chefs e todos estavam na cozinha, contribuindo com seus ingredientes”, disse Rodgers.[There were] muitos subchefes descobrindo isso.”

O quarterback dos Jets, Aaron Rodgers, faz uma ligação na linha de scrimmage contra o San Francisco 49ers. Lachlan Cunningham/Getty Images

Rodgers sempre hesitou porque sentia que o movimento pré-snap comprometia a proteção de passe para um quarterback em um sistema da Costa Oeste. Os tempos mudaram, de acordo com Rodgers, que diz acreditar que as defesas se tornaram menos agressivas em termos de pressão. O movimento, ele disse, cria estresse para uma defesa.

“Está na moda”, ele disse.

Então, considere-o um novo fã.

5. Curiosidade: Tennessee é o último jogo de verdade fora de casa dos Jets até a Semana 7 (no Pittsburgh Steelers). Depois do Tennessee, eles têm três jogos em casa, mais um jogo em Londres contra o Minnesota Vikings.

6. O Projeto Allen Lazard: Lazard está mostrando sinais de uma temporada de reviravolta. Ele marcou dois touchdowns na abertura, dobrando sua produção de 2023, e fez um bloqueio de selo na corrida de touchdown de 3 jardas de Breece Hall.

Siga a NFL durante toda a temporada • Calendário completo » | Classificação »

• Gráficos de profundidade para cada equipe »

• Transações » | Lesões »

• Índice de Poder do Futebol »

• Projeções de imagens dos playoffs »

Mais cobertura da NFL »

Lazard se recuperou após uma queda em seu primeiro alvo. Um ano atrás, essa queda “provavelmente teria arruinado todo o seu jogo”, disse Saleh. A temporada decepcionante de Lazard veio após assinar um contrato de quatro anos e US$ 44 milhões em 2023.

Qual é a diferença entre então e agora?

“Aaron Rodgers”, disse Lazard. “É bem simples.”

7. Grande respeito: O respeitado técnico da linha ofensiva dos Titans, Bill Callahan, recebeu elogios não solicitados de Saleh na mídia. História: Após a temporada de 2022, Saleh pensou em contratar Callahan, então técnico de linha do Cleveland Browns, como substituto do coordenador ofensivo Mike LaFleur. Saleh entrou em contato com mais de 20 técnicos, eventualmente contratando Nathaniel Hackett. Callahan foi o técnico de linha dos Jets de 2008 a 2011.

8. Titanic: Há um toque definitivo do Tennessee na equipe técnica dos Jets, já que três assistentes ofensivos vieram diretamente dos Titans: Todd Downing (coordenador de jogo aéreo), Keith Carter (linha) e Tony Dews (running backs).

9. A juventude é atendida: Aos 20 anos e 233 dias de idade, o running back Braelon Allen se tornou o jogador mais jovem na era do Super Bowl (desde 1966) a ganhar uma jarda de scrimmage em um jogo, segundo a Elias Sports. Ele também é o segundo jogador mais jovem a registrar um toque em um jogo desde 1950.

10. A Última Palavra: “Nosso padrão será revelado.” — coordenador defensivo Jeff Ulbrich sobre o que ele espera de sua unidade contra os Titans.