Jim Harbaugh, do Chargers, decepciona Derwin James, suspenso pela NFL

EL SEGUNDO, Califórnia — O técnico do Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, disse aos repórteres na quarta-feira que estava decepcionado e discordava da decisão da NFL de suspender o safety Derwin James Jr. para o jogo de domingo contra o Kansas City Chiefs.

James foi suspenso por um golpe no tight end Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers no terceiro quarto da derrota de 20-10 do Los Angeles no último domingo. James foi sinalizado por violência desnecessária durante o jogo. Harbaugh disse que o posicionamento de Freiermuth causou o golpe ilegal de James.

“Não havia um jogador indefeso; [he] mudou seu curso, e eu pensei que o capacete de Derwin foi reforçado pelo Sr. Freiermuth”, disse ele. “Eu pensei [the stiff-arm] fez com que sua cabeça fizesse contato e pensei que o contato foi primeiro com o antebraço, depois com o ombro e depois com a cabeça.”

Harbaugh disse que o tackle de James parece ser exatamente o que a liga está procurando em termos de “tirar sua cabeça do jogo”.

“Você nunca pode realmente tirar a cabeça do jogo porque ela está entre os dois ombros”, ele disse. “Tentando atacar com o ombro, agora a cabeça, e os capacetes que vêm com ela. Ela está entre os dois ombros. Então, com o melhor de sua habilidade humana, ele está tentando fazer isso.”

James teve sete penalidades desnecessárias por violência desde que entrou na NFL em 2018, a segunda maior da liga nesse período. Harbaugh disse que James fez um esforço concentrado para evitar essas penalidades, muitas vezes permitindo jardas extras em jogos porque ele se prepara antes dos golpes para evitar bandeiras.

“Ele entrou em contato com os oficiais por conta própria no verão passado para entender melhor como eles querem que isso seja feito”, disse Harbaugh. “E a evidência está bem ali na fita. Quero dizer, olhe para todos os seus 20 tackles na temporada e ele está se esforçando… para não machucar outro jogador ou acertá-lo com a cabeça. Então, sim, estou decepcionado.”

Harbaugh disse que James “genuinamente não quer machucar ninguém” e que não estava chateado com seu jogador.

No anúncio da NFL, o vice-presidente de operações de futebol americano Jon Runyan escreveu que o vídeo mostra James abaixando a cabeça no momento do golpe, fazendo um contato ilegal e forçado com seu capacete que James poderia ter evitado.

“Seu desrespeito contínuo às regras de jogo da NFL não será tolerado”, escreveu Runyan. “Penalidades substanciais são garantidas quando jogadores violam as regras destinadas a proteger a segurança do jogador de forma repetida, particularmente quando as violações carregam consigo um risco significativo de lesão a um jogador adversário.”

James apelou da suspensão, mas ela foi mantida pelo oficial de audiência Derrick Brooks, nomeado conjuntamente pela NFL e pela NFL Players’ Association.

Os safeties reservas dos Chargers incluem Elijah Molden e AJ Finley. Molden teve uma interceptação que lhe rendeu uma game ball na vitória dos Chargers na Semana 2 sobre os Carolina Panthers.