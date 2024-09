JK Dobbins leva Chargers a 2-0 e faz história na franquia

CHARLOTTE, Carolina do Norte — Na primeira entrevista coletiva de JK Dobbins como jogador do Los Angeles Chargers em abril, ele falou francamente sobre o rumo infeliz que sua carreira tomou.

Dobbins, um running back e escolha de segunda rodada do Baltimore Ravens em 2020, teve uma média de 6 jardas por corrida como novato, emergindo como um dos running backs mais promissores da liga. Mas lesões atrapalharam sua carreira.

Dobbins jogou em apenas 24 dos 73 jogos possíveis em suas primeiras quatro temporadas. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior esquerdo, o ligamento colateral lateral esquerdo, o menisco e o tendão da coxa em um jogo de pré-temporada em 2021 contra o Washington Commanders, forçando-o a perder o restante daquela temporada. Dobbins retornou em 2022, mas jogou em quatro dos primeiros seis jogos dos Ravens antes de passar por uma cirurgia artroscópica. Dobbins retornou na Semana 14 e encerrou a temporada.

Os Ravens deixaram Dobbins, 25, ir embora nesta offseason, em vez disso, contrataram o ex-running back All-Pro Derrick Henry. Dobbins assinou com os Chargers por um ano e US$ 1,61 milhão com apenas US$ 50.000 garantidos, um acordo que refletiu o quanto as ações de Dobbins caíram na liga por causa de lesões.

Dobbins reconheceu esse ponto em abril, chamando-se de uma contratação de “alto risco e alta recompensa”.

“Você tem a tendência a lesões [label] lá fora, mas acho que a tempestade passou, e acho que vou decolar agora”, disse Dobbins em abril. “Não haverá contratempos, e essa coisa de propensão a lesões vai embora.”

Até agora, Dobbins manteve sua palavra, superando expectativas e quebrando recordes de corridas da franquia nos dois primeiros jogos dos Chargers. Na vitória de domingo por 26-3 sobre os Panthers, Dobbins terminou com 131 jardas, um touchdown e uma cambalhota na end zone.

Ele é o primeiro jogador na história da franquia Chargers a correr por 100 jardas em cada um dos dois primeiros jogos de uma temporada, e suas 266 jardas corridas em dois jogos são o maior número já registrado por qualquer jogador do Chargers nos dois primeiros jogos da temporada.

“Eu estava falando para vocês sobre a offseason. Ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou em mim”, disse Dobbins. “Quando estou saudável, posso ser um dos melhores.”

Dobbins teve uma média de 7,7 jardas por corrida no domingo. Sua melhor jogada do dia veio no terceiro quarto: Dobbins, com Gus Edwards como fullback, saltou uma corrida para fora por 43 jardas a caminho da end zone.

O momento foi especial para Edwards, que passou quatro temporadas com Dobbins em Baltimore antes de os dois assinarem com os Chargers nesta offseason. Edwards, que terminou com 18 corridas para 59 jardas, disse que o touchdown e as performances de Dobbins nesta temporada foram gratificantes.

“Eu sei o que ele passou, então quero vê-lo comer”, Edwards disse à ESPN. “Ele é um dos melhores da liga e está mostrando isso agora.”

Quando Jim Harbaugh assumiu o cargo de treinador principal dos Chargers em janeiro, ele e sua equipe descreveram o desejo de dominar os times correndo com a bola, algo que faltava em LA desde os dias de LaDainian Tomlinson. Essa filosofia de corrida é o motivo pelo qual o time selecionou o offensive tackle Joe Alt com a quinta escolha e contratou Dobbins e Edwards como free agency.

Quentin Johnston (1) e JK Dobbins (27) ajudaram os Chargers a uma vitória fácil em Carolina. Imagens de Jim Dedmon-Imagn

Dobbins tem sido o running back perfeito para este ataque nas últimas duas semanas, comprovando a visão que Harbaugh e o coordenador ofensivo Greg Roman tinham quando assumiram o cargo.

O papel de Dobbins removeu o fardo ofensivo do quarterback Justin Herbert, que, antes da temporada, teve uma média de 39,1 tentativas de passe por jogo, a maior média da história da NFL. Herbert tentou apenas 46 passes em duas semanas, lançando para menos de 200 jardas em ambos os jogos. É a primeira vez que Herbert lançou menos de 30 passes em jogos consecutivos.

“Não estamos surpresos com o sucesso”, disse Herbert. “Sabíamos o quão especial [Dobbins] era.”

O gerente geral Joe Hortiz e o gerente geral assistente Chad Alexander conversaram com Dobbins no vestiário após o jogo, onde Hortiz disse a Dobbins: “Chega de cambalhotas”. Harbaugh estava menos preocupado com o risco de lesões, no entanto, e mais impressionado, ou até mesmo inspirado, com a comemoração de Dobbins.

“Isso é algo que eu nunca consegui fazer”, disse Harbaugh. “Eu sei que as pessoas conseguem fazer isso facilmente. Algo que eu sempre tentei fazer. Quero dizer, eu tentei pular de um trampolim para a água. Eu tentei fazer isso de um trampolim.”

Ele continuou: “Quer dizer, só tentei uma vez, só do chão, como ele fez, e praticamente todas as vezes, por algum motivo, parei no meio da curva. Então, sim, muito legal. Sempre admirei pessoas que conseguiam fazer isso. É algo que estou perdendo, não entender essa última parte.”