Joe Andreessen, do Bills, passa de fã de Buffalo para elenco de 53 jogadores

BUFFALO, NY — Joe Andreessen, um fã de longa data do Buffalo Bills, usou uma camisa Matt Milano por cima de suas camadas enquanto fazia um tailgating em um jogo em casa do Bills há menos de três anos. Agasalhar-se é essencial para os fãs do Bills no inverno, especialmente durante as horas gastas no tailgating nos estacionamentos do estádio.

Mas para Andreessen, os dias de jogo dos Bills estão sendo encarados de forma um pouco diferente.

Agora, em vez de usar uma camisa do Bills do lado de fora do Highmark Stadium como um fã, Andreessen veste sua própria camisa número 44 jogando pelo time de sua cidade natal. Em vez de torcer pelos Bills nas redes sociais, ele agora está dividindo um vestiário com seu jogador favorito dos Bills para assistir — Milano.

O nativo de Lancaster, Nova York — um subúrbio de Buffalo –, que recebeu o apelido de “Buffalo Joe”, entrou para o elenco de 53 jogadores do Bills após um teste como um agente livre não selecionado. Ele realizou um sonho de infância de jogar por um time da cidade natal, tudo isso enquanto cativava o oeste de Nova York.

“Eu diria que definitivamente grato”, disse Andreessen sobre fazer parte do elenco. “… Grato apenas por ter a confiança dos treinadores, mas eu diria que foi como uma troca porque ainda há muito a ser feito. Muito a provar, não só para mim, mas para meus companheiros de equipe agora, porque me foi dada a oportunidade de estar neste time para ajudar este time a vencer.”

Andreessen, 24, jogou futebol americano na Bryant University, sua única oferta, de 2018 a 2022 e depois se transferiu para a University of Buffalo em 2023, o único lugar que lhe foi oferecido quando da transferência.

Ele foi convidado para um teste no minicamp de novatos dos Bills depois de participar do dia profissional local do time antes do draft e assinou depois.

Entrar para o elenco marcou uma batalha totalmente diferente, pois houve uma oportunidade para Andreessen na pré-temporada depois que Milano rompeu o bíceps durante o treino do training camp. A lesão levou o time a ser mais conservador com o linebacker central Terrel Bernard, deixando-o de fora do segundo jogo da pré-temporada contra o Pittsburgh Steelers.

Como resultado, Andreessen começou na defesa do time principal, registrando 12 tackles, incluindo dois para perda.

Sua performance respondeu a perguntas, incluindo sua habilidade de tocar no espaço.

Um sonho de vida se tornando realidade. Ainda há trabalho a ser feito, mas Buffalo está muito orgulhoso de você. @JoeAndreessen. 🥹 #BillsMáfia foto.twitter.com/NjKM1Yfd52 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) 30 de agosto de 2024

“Buffalo Joe, que história, legal, uma história muito legal para Joe”, disse o gerente geral Brandon Beane. “… Ele ainda é um novato, OK, então não quero colocá-lo no Hall da Fama ainda. Mas acho que precisamos dar crédito e elogios a ele. Como você pode não torcer por ele? Como há muitos caras pelos quais torcemos que não conseguem, então ainda temos que tomar a melhor decisão para os Bills. E até agora, ele fez o que foi pedido e ganhou a oportunidade de fazer parte do nosso 53 inicial.”

Outras lesões no linebacker no final do training camp e na pré-temporada permitiram que suas repetições aumentassem. E embora ele possa estar no lado mais quieto, esse não tem sido o caso em campo.

“Ele trabalhou extremamente duro. … E ele é apenas um jovem fenomenal fora do campo e fez um trabalho tremendo no campo”, disse o técnico Sean McDermott. “Quando o nomeamos titular [vs. the Steelers]era, ei, vamos ver o que ele pode fazer. Não era grande demais para ele.”

O treinador principal de futebol americano e diretor atlético da Lancaster High School, Eric Rupp, disse que Andreessen tinha como meta chegar à NFL e destacou seu QI de futebol americano e sua preparação para os jogos.

Em 2017, Lancaster estava perdendo por 14-6 nas semifinais estaduais quando Rupp decidiu entregar a bola para Andreessen — que jogou como linebacker, linha ofensiva e quarterback wildcat em alguns pacotes — como quarterback. Lancaster venceu por 35-21, liderado por Andreessen no pocket.

“Estou muito orgulhoso dele e de tudo o que ele conquistou. Chegar à NFL é um sonho de vida, mas jogar pelo time da sua cidade natal, quero dizer, isso é algo especial”, disse Rupp à ESPN.

Ele é o segundo atleta-estudante da escola a chegar à NFL, mas o primeiro a entrar no elenco da NFL — Steve Griffin, um jogador de linha, tentou jogar na década de 70, mas sofreu uma lesão.

“Acho que nunca deixei de assistir a um jogo com meu pai”, disse Rupp. “Meu pai já faleceu, mas agora posso compartilhar essa experiência com meus filhos. Domingos… o mundo gira em torno dos Bills. Então, não é apenas o time que eu amo, mas agora tenho um jogador que treinei naquele time. É simplesmente incrível.”

Andreessen coloca três jogadores da Universidade de Buffalo na lista inicial de 53 jogadores do time: o defensive back Cam Lewis, que se juntou ao time em 2019, e o cornerback Ja’Marcus Ingram, que também assinou após um teste de minicamp para novatos em 2022 e esteve no time de treino nas últimas duas temporadas.

“É incrível que três de nós possamos representar Buffalo, e só para você saber, tudo é possível”, disse Ingram.

Como linebacker reserva e jogador de times especiais, tempo de jogo será difícil de conseguir enquanto os Bills se preparam para receber o Arizona Cardinals na Semana. Mas as camisas número 44 estarão em plena atividade em Lancaster de qualquer forma.

“Se Deus quiser, se eu estiver lá no domingo, terei que fazer jogadas para esse time e sou fã desse time há um tempo”, disse Andreessen. “Então, há ainda mais como talvez do que o jogador médio, tipo, eu quero que esse time vença, sem dúvida.”