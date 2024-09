Joe Biden nega rumores de tensão com Nancy Pelosi em ‘The View’

Joe Biden está fazendo história mais uma vez durante sua presidência … tornando-se o primeiro presidente em exercício a aparecer no talk show de sucesso “The View” – e ele falou sobre desistir da corrida, falando sobre seu relacionamento com Nancy Pelosi .

O 46º POTUS chegou ao estúdio na quarta-feira para conversar com os apresentadores Whoopi Goldberg , Joy Behar , Sara Haines , Hospedagem ensolarada , Ana Navarro dar Alyssa Farah Griffin sobre política externa e interna – e a percepção de que seu saída política foi sem cerimônia.

Farah Griffin pergunta a JB se ele ainda está bem com sua aliada de longa data, Nancy Pelosi … que muitos dizem que parecia liderar o ataque ao encorajar Biden a se afastar por Kamala Harris .

Quanto a saber se ele acha que teria vencido Donald Trump na eleição… Biden diz que tem certeza de que poderia – porque todas as pesquisas lhe diziam que ele tinha uma chance.

Interessante, Biden diz que não sentiu resistência em concorrer novamente… porque um debate desastroso de junho e a erosão do apoio entre membros proeminentes do Partido Democrata – incluindo celebridades como George Clooney – em julho marcou o início do fim para Biden.