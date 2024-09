Joe Lauzon: ‘Provavelmente não vou lutar de novo’, mas ainda não vou me aposentar do UFC

Já se passaram quase cinco anos desde que Joe Lauzon competiu pela última vez no UFC, e há uma boa chance de sua vitória sobre Jonathan Pearce ser a luta final de sua carreira.

Mas ele ainda não vai se aposentar.

Verdade seja dita, Lauzon não tem se interessado em continuar ativo com sua carreira de lutador desde que ele voltou mais seu foco para criar uma família e construir sua academia na Nova Inglaterra. Ele foi realmente escalado para lutar três vezes separadas em 2022 contra Donald Cerrone, mas uma miríade de lesões e doenças finalmente forçou o UFC a cancelar o confronto.

Lauzon eventualmente sugeriu uma luta contra Chase Hooper, mas o UFC recusou e ele permaneceu afastado desde então. Isso pode fazer parecer que Lauzon realmente quer lutar e o UFC não está interessado, mas isso não poderia estar mais longe da verdade.

“Eu entendo que eles não queiram a coisa do Chase Hooper porque seria um confronto muito bom para mim e pode ser a última luta que eu gostaria de fazer”, disse Lauzon ao MMA Fighting. “Seria meio que a mesma coisa. Eu teria essa luta, quer eu vença bem ou não, eu estaria meio que na mesma posição em que estou agora. Talvez eu lute novamente se algo fizer sentido e talvez eu esteja acabado.

“Não faz muito sentido eles irem e me darem um confronto que seja favorável a mim, e eu não vou aceitar um confronto que não seja favorável a mim. Então, eu estou meio que preso, eu acho. Estou totalmente bem com isso. O UFC tem sido ótimo para mim. Não estou chateado. Não me sinto preso, como se estivesse bloqueado ou algo assim.”

Lauzon comemorou seu 40º aniversário em maio passado, mas a idade nunca foi um fator determinante quando se trata de lutar ou não novamente. Em vez disso, tudo se resume a tempo e oportunidade, e se esses dois fatores não se alinham, então Lauzon não tem problema em ficar no limbo.

Com o passar do tempo e o aumento de sua inatividade, Lauzon admite que há uma boa chance de já ter lutado no UFC pela última vez, mas ele se recusa a colocar o último prego no caixão de sua carreira de lutador.

“É provável que eu não lute novamente, mas odeio quando as pessoas dizem que vão e se aposentam”, disse Lauzon. “Porque quantas vezes as pessoas se aposentam, dizem que estão aposentadas e, a próxima coisa que você sabe, são anunciadas em um cartão seis meses ou um ano depois, ou o que quer que seja.

“Eu ainda estou treinando o tempo todo. Eu ainda estou ajudando os caras a se prepararem para as lutas. Eu ainda estou comandando minha academia. Se eles viessem e me oferecessem algo com bastante tempo, eu sei que eu poderia voltar à boa forma muito rápido e eu estaria pronto para ir.”

Não se engane, Lauzon ama lutar, mas suas prioridades mudaram e um negócio próspero fora do UFC o manteve bastante ocupado nos últimos anos. Com planos de expandir e abrir mais academias no futuro, Lauzon orgulhosamente apregoa números fortes em sua localização principal, com 400 membros atualmente fazendo várias aulas de jiu-jitsu brasileiro a kickboxing e até mesmo grappling sem kimono.

Lauzon abrir sua academia há vários anos fazia parte de seu plano de longo prazo para sempre se dar opções quando a luta acabasse. Ao contrário de muitos atletas que dependem do UFC para obter uma renda estável, Lauzon preferiu usar a luta como um meio de manter a segurança financeira enquanto construía um negócio que não dependesse dele colocar os pés em uma gaiola.

“Desde o começo, eu tive minha primeira luta no UFC e pensei que poderia ter sido isso”, disse Lauzon. “Quando lutei com Jens Pulver, isso poderia ter sido uma luta única e pronto e nós simplesmente acabamos. Eu tive muita sorte de nunca ter corrido atrás da próxima luta para pagar minhas contas. Eu tenho um diploma em ciência da computação, então eu estava trabalhando na minha cooperativa quando estava me preparando para Jens Pulver na minha primeira luta, e então eu basicamente tirei uma semana de folga do trabalho e fui e lutei, e voltei a trabalhar na segunda-feira e continuei a trabalhar.

“Então eu continuei O lutador final e eu tirei uma licença de dois meses e depois voltei a trabalhar. Então eu sempre tive um pouco de um pé-de-meia, um pouco de sobra para cobrir despesas, coisas assim. Como eu tinha todas as minhas lutas diferentes, eu estava meio que fazendo a mesma coisa. Eu estava sempre apenas construindo uma reserva, mantendo essa reserva alta, e então o tempo passa e ela fica um pouco menor, mas aí você luta de novo e ela volta a subir.”

Embora Lauzon não tenha todas as respostas, o veterano de 43 lutas reconhece que mais atletas precisam pensar em planejamento de longo prazo, porque competir no UFC não pode durar para sempre. Ele reconheceu isso antes de sua primeira luta no UFC e Lauzon tem se preparado para o fim inevitável de sua carreira desde então.

“Eu acho que muitos lutadores, eles não começam dessa posição mais forte, então eles têm que aceitar essa luta no mês que vem porque eles precisam pagar suas contas,” Lauzon disse. “Eles precisam pagar suas despesas, eles têm que pagar coisas.

“Sempre estive um pouco à frente do jogo, então acho que só porque comecei em uma posição melhor, consegui continuar assim.”