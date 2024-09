Joe Rogan retorna à equipe de transmissão para o histórico card do UFC 306 no Las Vegas Sphere

A equipe de transmissão do UFC 306 está preparada para o evento histórico no Sphere em Las Vegas, com planos de celebrar o Dia da Independência do México durante toda a noite.

Depois de perder o UFC 305 na Austrália porque não viajou para cards internacionais, Joe Rogan retorna para servir como comentarista ao lado do membro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier. Como de costume, Jon Anik cuida das tarefas de narração do evento.

Na arena, Megan Olivi cuida das reportagens, enquanto Din Thomas atua como treinador lateral durante toda a transmissão nas redes da ESPN, incluindo o pay-per-view ESPN+.

Autoridades do UFC confirmaram os planos de transmissão ao MMA Fighting na quinta-feira.

Embora a equipe de transmissão seja praticamente a mesma para todos os principais eventos pay-per-view, este card não é um show típico do UFC, já que planos elaborados de produção estão sendo elaborados em torno da Esfera.

Com enormes telas de LED ao redor da arena circular, a equipe de produção do UFC, em coordenação com a ESPN, planeja lançar um visual muito diferente para o pay-per-view que começa no próximo sábado à noite em Las Vegas.

As lutas no card também terão cenários diferentes ao longo do show, com as telas de LED sendo utilizadas mesmo quando a ação estiver acontecendo dentro do octógono.

O CEO do UFC, Dana White, revelou recentemente que a promoção investiu mais de US$ 20 milhões para o evento, o que é um investimento sem precedentes para um único pay-per-view. É provável que este seja o primeiro e único card que o UFC produzirá no Sphere, já que a empresa ainda mantém um relacionamento com a MGM, que é dona e opera a T-Mobile Arena em Las Vegas.

O UFC 306 é encabeçado por duas lutas de título, com Sean O’Malley defendendo seu cinturão peso galo contra Merab Dvalishvili, e Alexa Grasso enfrentando Valentina Shevchenko com o título peso mosca em jogo no evento co-principal.