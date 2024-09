Joey Logano vence a abertura dos playoffs da NASCAR em Atlanta, na 2ª rodada

HAMPTON, Geórgia — Joey Logano correu para a segunda rodada dos playoffs da NASCAR ao vencer a abertura na prorrogação no domingo no Atlanta Motor Speedway.

Logano, o único bicampeão da Cup Series no campo de playoff de 16 pilotos, ganhou uma vaga automática para a próxima rodada de corridas. Foi a 11ª corrida da temporada a terminar em prorrogação — empatando o recorde estabelecido em 2017.

“É assim que começamos os playoffs, rapazes!” Logano gritou. “Quando é hora dos playoffs, é a nossa vez.”

Ele está tentando se tornar o único tricampeão ativo da Cup. Kyle Busch, que não chegou aos playoffs, é o único outro piloto com dois títulos da Cup. Logano foi eliminado na primeira rodada dos playoffs do ano passado pela primeira vez em sua carreira.

“Nós não [advance] no ano passado e doeu muito”, disse ele.

Ryan Blaney, que se alinhou atrás de Logano e lhe deu os empurrões de que precisava para negar a vitória a Daniel Suarez, foi inicialmente listado em segundo para uma varredura de 1-2 para a Team Penske e Ford. Após uma revisão, no entanto, Suarez foi movido para segundo e Blaney caiu para terceiro.

Suarez, que venceu a chegada mais apertada de três largas na história da NASCAR aqui em fevereiro, teve sua própria ajuda do companheiro de equipe da Trackhouse Racing, Ross Chastain. A corrida de duas voltas na prorrogação até a chegada começou com Logano e Suarez lado a lado na primeira fila, cada um com seu companheiro de equipe atrás deles para o empurrão para a frente.

Blaney tirou Logano primeiro, mas Chastain permaneceu preso ao para-choque do Chevrolet de Suarez e os dois duelaram até Blaney usar um empurrão final para dar a vitória ao seu companheiro de equipe Penske.

Suarez, que subiu duas posições na classificação para o nono lugar com seu segundo lugar, ficou decepcionado por ficar para trás.

Christopher Bell terminou em quarto e Alex Bowman em quinto. O campeão da temporada regular Tyler Reddick ficou em sexto, seguido por Busch, Chase Elliott, William Byron e Austin Cindric. Apenas dois Toyotas — Bell e Reddick — terminaram dentro do top 10.

Kyle Larson, que era o líder de pontos no início da corrida de domingo, estava em terceiro nas voltas finais da primeira etapa quando seu carro inexplicavelmente bateu no muro externo.

“Não sei se furei um pneu ou o quê”, Larson comunicou pelo rádio.

Enquanto o Chevrolet nº 5 disparava de volta para a pista, Larson foi atingido na traseira pelo companheiro de playoff Chase Briscoe. Esse contato causou danos ao Ford de Briscoe.

O incidente encerrou a corrida para ambos os pilotos.

“Ele simplesmente me pegou desprevenido”, disse Larson. “Eu nunca fiquei solto, nem naquela curva. E então, ele simplesmente começou a sair. Eu corrigi e corrigi demais, eu acho. Eu me sinto bem. Felizmente, tudo se manteve ótimo no carro.”

Sua 37ª colocação o fez cair para a 10ª posição na classificação. Quatro pilotos serão cortados do grid após a corrida de 21 de setembro no Bristol Motor Speedway.

Briscoe, que venceu a final da temporada regular da semana passada para chegar ao campo do playoff, estava classificado em 13º de 16 no início da corrida. Ele agora está na posição mais baixa na classificação após terminar em último na corrida.

“Isso é NASCAR — você pode estar no topo em uma semana, e pode estar bem no fundo da montanha na semana seguinte”, disse Briscoe, que acrescentou que teve sorte de não se machucar. “Foi um grande golpe. Um dos maiores golpes que tive em muito tempo.

“Minha cabeça, tudo parece bem. Estou feliz que meus tornozelos não se machucaram. O pedal do freio e tudo mais atravessaram o assoalho, então estou grato por estar bem, com certeza.”

Foi um dia de pontos enormes para Bowman, que abriu a semana defendendo seu emprego no No. 48 para a Hendrick Motorsports. Seu desempenho tem sido ruim desde uma lesão na temporada passada e Bowman precisava de uma vitória em Chicago para ganhar uma vaga no campo do playoff.

Ele começou os playoffs em 12º lugar e saltou para o sexto lugar após a corrida de domingo.

Foi praticamente a situação oposta para Denny Hamlin, que abriu o dia em sexto, mas teve um fim de semana horrível em Atlanta, que terminou com um acidente na última volta e um 23º lugar. Ele caiu para 11º na classificação e está apenas três pontos acima da linha de corte.

O companheiro de equipe da Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, que liderou 37 voltas, caiu para 17º e é o último piloto acima da linha de corte com uma margem de um ponto.

Os quatro pilotos abaixo da linha de corte e em risco de eliminação são Brad Keselowski, Harrison Burton, Martin Truex Jr. e Briscoe.

A NASCAR segue para o circuito de Watkins Glen, Nova York, para sua estreia no cronograma de playoffs de 10 corridas no próximo domingo. Elliott, Larson e Byron se uniram para vencer as últimas cinco corridas na pista desde 2018, quando Watkins Glen fazia parte do cronograma da temporada regular.