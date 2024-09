Jogadoras e sindicato dizem que Engelbert, da WNBA, errou na entrevista

INDIANÁPOLIS — Algumas jogadoras da WNBA e seu sindicato se manifestaram na terça-feira contra os comentários recentes feitos pela comissária Cathy Engelbert, que não condenaram o comportamento racista e violento dos fãs em relação à rivalidade entre Caitlin Clark e Angel Reese.

Na segunda-feira, Engelbert apareceu no “Power Lunch” da CNBC e foi questionado pelo âncora Tyler Mathisen sobre o que ele chamou de tom “mais sombrio… mais ameaçador” adotado pelas bases de fãs nas redes sociais, um tom “onde a raça foi introduzida na conversa, onde a sexualidade às vezes é introduzida na conversa.

“Como você tenta se antecipar a isso, tenta conter a situação ou age como uma liga quando dois dos seus jogadores mais visíveis estão envolvidos — não pessoalmente, ao que parece, mas suas bases de fãs estão envolvidas — em dizer coisas nada caridosas sobre o outro?”, ele perguntou.

A resposta de Engelbert se concentrou no papel que a rivalidade entre Clark e Reese teve no crescimento do basquete feminino.

“Não há mais apatia. Todo mundo se importa”, ela disse. “É um pouco disso [Larry] Pássaro-Magia [Johnson] momento se você se lembra de 1979, quando aqueles dois novatos vieram de uma grande rivalidade universitária, um branco, um negro. E então temos aquele momento com esses dois.

“Mas a única coisa que eu sei sobre esportes é que você precisa de rivalidade. É isso que faz as pessoas assistirem. Elas querem assistir a jogos de consequência entre rivais. Elas não querem que todos sejam gentis uns com os outros.”

Engelbert então reconheceu que as mídias sociais não existiam quando Bird e Magic jogavam e acrescentou que ela diz aos jogadores: “Se alguém estiver digitando algo e você não pedir conselhos, ignore”.

A comissária concluiu sua resposta mencionando como os parceiros corporativos estão apoiando as jogadoras da WNBA agora mais do que nunca.

A diretora executiva da Associação Nacional de Jogadoras de Basquete Feminino, Terri Jackson, divulgou uma declaração na terça-feira à noite repreendendo os comentários de Engelbert.

“Aqui está a resposta que o Comissário deveria ter fornecido à pergunta muito clara sobre o racismo, misoginia e assédio sofridos pelos Jogadores. Não há absolutamente nenhum lugar no esporte — ou na vida — para o ódio vil, linguagem racista, comentários homofóbicos e ataques misóginos que nossos jogadores estão enfrentando nas mídias sociais”, disse a declaração.

“Não se trata de rivalidades ou personalidades icônicas alimentando um modelo de negócios. Esse tipo de fandom tóxico nunca deve ser tolerado ou deixado sem controle. Ele exige ação imediata e, francamente, deveria ter sido abordado há muito tempo.”

A declaração de Jackson continuou celebrando o aumento de fãs decorrente de Clark e Reese, e então acrescentou: “Os fãs devem exaltar o jogo, não destruir as pessoas que o trazem à vida.”

Na terça-feira, um dia antes de Clark e o Indiana Fever receberem Las Vegas, os jogadores do Aces expressaram sua decepção com os comentários de Engelbert à ESPN.

“Eu só acho que é um desserviço à maioria desta liga não falar sobre o papel que é consumido e desempenhado por mulheres negras”, disse a armadora Chelsea Gray. “E basicamente ficar tipo, ‘Sim, nós empurramos para debaixo do tapete que racismo é OK.’ Então, não sendo direta e lidando com isso, acho que ela fez um péssimo trabalho ao fazer isso.”

A atacante Alysha Clark acrescentou: “Acho que houve uma oportunidade para ela realmente conseguir entender o que está acontecendo e deixar as pessoas saberem que, independentemente da quantidade de dinheiro que está entrando, independentemente de racismo, misoginia e homofobia, elas não têm lugar em nossa liga, e não têm lugar independentemente de quão popular nosso esporte seja.”

A atacante do New York Liberty, Breanna Stewart, adotou um tom semelhante após a vitória de seu time por 105 a 91 sobre o Dallas na terça-feira à noite.

“Acho que é meio decepcionante ouvir isso”, disse Stewart, que observou que ela fazia parte das discussões que os jogadores tiveram com o sindicato sobre os comentários de Engelbert. “A maneira como os fãs se levantaram, e especialmente por trás de Caitlin e Angel vindo para esta liga, mas também trazendo um aspecto racial para um nível diferente — você sabe, não há lugar para isso em nosso esporte. Queremos que nosso esporte seja inclusivo para raça, gênero e realmente um lugar onde as pessoas possam ser elas mesmas.

“Então, nós queríamos, obviamente, que Cathy usasse sua plataforma de uma forma diferente e a tivesse tornado um pouco melhor. Tipo, apenas dizendo aos fãs, tipo, chega. Torne-se um fã do nosso esporte e, para os novos, prenda-se a todos, mas não seja desrespeitoso. Porque, como uma liga, nós nos mantemos unidos, e não há espaço para isso.”

A rivalidade entre Clark, que é branca, e Reese, que é negra, remonta aos dias em que jogavam em Iowa e LSU, respectivamente. Ambas as jogadoras — principais concorrentes ao prêmio de Novata do Ano da WNBA deste ano e companheiras de equipe no All-Star Game da liga em julho — minimizaram qualquer noção de animosidade entre elas, muitas vezes expressando apoio uma à outra.

Mas isso não impediu que uma parcela dos fãs assediasse ou fizesse comentários odiosos — às vezes racistas, misóginos e antigays — contra os jogadores, a maioria dos quais são negros e alguns dos quais são membros da comunidade LGBTQIA+.

“Tomou um rumo mais sombrio em termos dos tipos de comentários e do vitríolo que está chegando aos jogadores, e não está OK”, disse Alysha Clark. “Eu queria [Engelbert] teria apenas dito: “Não está certo”.

“No final do dia, quando tiramos esses uniformes, somos seres humanos, e isso não significa que, por sermos atletas, estamos automaticamente autorizados a ser submetidos a esses tipos de comentários e ódio. E então eu acho que houve uma oportunidade realmente perdida de acabar com isso e simplesmente dizer: ‘Não toleramos nada disso.'”

Kelsey Plum, uma ex-escolha número 1 como Caitlin Clark, chamou os comentários de Engelbert de “difíceis de ouvir”, acrescentando: “Está bem claro que há uma diferença entre rivalidades e racismo. Uma grande diferença.”

A armadora dos Aces disse que não acessou as redes sociais no celular este ano porque “estava muito ruim” e deu crédito a Clark e Reese pela forma como lidaram com o fato de estarem no meio de uma dinâmica tão amarga.

Jogadores de outros times aparentemente responderam aos comentários de Engelbert sobre X.

“Caramba”, postou a atacante do Chicago Sky, Michaela Onyenwere, companheira de equipe de Reese.

A atacante do Chicago Brianna Turner acrescentou: “Eu me oponho a todas as formas de discriminação, ódio e preconceito, especialmente em relação aos esportes. A intersecção entre racismo e esportes deve ser sempre rejeitada. Nenhuma plataforma é grande ou pequena demais para defender a coisa certa. Sem desculpas.”

Plum reconheceu que esta foi “talvez uma oportunidade perdida [from Engelbert]mas haverá muito mais para ela… e ela terá a oportunidade de esclarecer seus comentários.”

Enquanto isso, Jackson e as jogadoras reiteraram os valores que acreditam que a WNBA defende — e os que ela enfrenta.

“O racismo, e o preço que ele cobra de todos, NUNCA é tolerável, muito menos justificável, em nome do crescimento econômico”, disse Jackson.

Alysha Clark acrescentou: Esse não é o tipo de ambiente que queremos que nossos fãs venham. Esse não é o tipo de ambiente que queremos que essas meninas e meninos entrem e pensem que está OK.”

Disse Plum: “Nossas mulheres são muito pé no chão e centradas e têm uma ótima perspectiva de vida, na minha opinião. Não acho que isso represente o que nossa liga é. Se você sintonizar nossa liga por 30 segundos, saberá que somos o grupo mais inclusivo, amoroso e compassivo. Não aceitamos nada disso.”

Michael Voepel e Katie Barnes, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.