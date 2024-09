Jogadores da LIV são autorizados a participar da equipe da Ryder Cup dos EUA, diz PGA da América

A PGA of America anunciou na quinta-feira que os jogadores da LIV Golf estão qualificados para competir nas equipes do PGA Championship e da US Ryder Cup daqui para frente.

Brooks Koepka, da LIV Golf, fez parte da equipe da Ryder Cup dos EUA do ano passado por causa de um período de carência que lhe permitiu permanecer como membro da PGA of America até 2024, mas não estava claro como o órgão lidaria com a divisão no golfe profissional.

“Daqui para frente, todos os jogadores de golfe da LIV são elegíveis para o PGA Championship e qualquer jogador americano que se qualificar para a Ryder Cup por pontos ou for adicionado à equipe dos EUA como uma escolha do capitão é elegível para competir”, disse a PGA of America. “Isso é consistente com os jogadores de golfe da LIV competindo no PGA Championship nos últimos dois anos. Brooks Koepka foi um membro da equipe da Ryder Cup dos EUA no ano passado.”

A decisão abre caminho para golfistas do LIV, como o atual campeão do US Open, Bryson DeChambeau, que está em terceiro lugar na lista de pontos dos EUA para a Ryder Cup de 2025, apesar de não ser elegível para eventos do PGA Tour, onde a maioria dos pontos poderia ser conquistada.

A LIV Golf, financiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, não respondeu imediatamente quando solicitada a comentar a decisão da PGA of America.

A equipe europeia da Ryder Cup criou um caminho para que aqueles com LIV Golf sejam elegíveis para o evento bienal de match-play, com o principal critério sendo que eles devem jogar pelo menos quatro eventos no DP World Tour, sediado na Europa, por ano.

Além disso, esses jogadores também devem pagar multas por competir em torneios no circuito financiado pela Arábia Saudita que entram em conflito com eventos do DP World Tour sem solicitar permissão do circuito europeu.

O espanhol Jon Rahm, que foi um jogador-chave para a Europa na Ryder Cup de 2023 antes de ingressar na LIV Golf dois meses depois, pretende jogar os eventos europeus obrigatórios e recorreu das multas que o DP World Tour lhe aplicou.

A Ryder Cup de 2025 entre Estados Unidos e Europa será realizada em setembro no Bethpage Black, em Nova York.