Jogadores dos Chiefs trocam números: uma olhada nas últimas mudanças de camisa

UMÀ medida que a offseason da NFL chega ao fim, as equipes estão fazendo seus ajustes finais no elenco e atribuindo novos números de camisa aos jogadores. É como um jogo de cadeiras musicais, mas com números nas camisas.

Tomemos como exemplo o apostador Matt Araiza. Ele começou com o número 49 quando se juntou ao Kansas City Chiefs, mas agora ele está vestindo a camisa número 14que pertencia ao wide receiver Cornell Powell. Tudo faz parte da troca anual de jogadores, à medida que novos jogadores se estabelecem e outros abrem caminho para eles.

Xavier Worthy impressiona companheiros de equipe do Chiefs com arremesso de bola no vestiário

Extremidade defensiva Cameron Thomas também entrou em ação. Ele pegou o número 99, o mesmo número que usou na faculdade em San Diego State. Isso significava que o tackle defensivo Fabien Lovett teve que mudar as coisas quando retornou ao time de treino dos Chiefs. O número 99 foi escolhido, então Lovett optou pelo número 96.

Os Chiefs têm estado ocupados distribuindo novos números para suas últimas adições. O wide receiver JuJu Smith-Schusteragora ostenta o número 9um número com o qual ele está familiarizado desde seu tempo na USC e sua primeira passagem pelos Chiefs. Enquanto isso, o running back Samaje Perine manteve seu confiável número 34que ele usou durante a maior parte de sua carreira na NFL, incluindo seu tempo no Cincinnati Bengals.

O significado dos números das camisas:

O tight end Peyton Hendershot também ganhou um novo número, trocando seu antigo número 49 e 89 de Dallas pelo número 88 camisa em Kansas City. Tudo faz parte do novo começo para esses jogadores enquanto eles se preparam para a próxima temporada.

Até o time de treino viu algumas mudanças no número da camisa. Quarterback Bailey Zappe agora ostenta o número 19enquanto corria de volta Emani Bailey subiu para a posição 40. Tackle defensivo Marlon Tuipulotu mudou para o número 92e Fabien Lovett fez sua mudança para o número 96 após seu retorno ao time de treino.

Não se trata apenas de obter um novo número; trata-se de encontrar uma nova identidade dentro do time. O número de cada jogador tem significado e história, seja de seus dias de faculdade ou de períodos anteriores na NFL.

Como wide receiver JuJu Smith-Schuster coloque isso, “O número da sua camisa é parte da sua identidade futebolística. Ele representa onde você esteve e para onde está indo na sua carreira.”

Correndo de volta Samaje Perine ecoou esse sentimento, dizendo: “O número da minha camisa é como minha segunda pele no campo. É parte da minha jornada no futebol e do caminho que percorri para chegar aqui.”