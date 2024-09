Jogo do Barcelona mudou totalmente após saída de García – Flick

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, sentiu que o cartão vermelho de Eric García foi o ponto de virada na derrota de quinta-feira por 2 a 1 para o Mônaco e insistiu que seu time é forte o suficiente para avançar na nova Liga dos Campeões.

García foi expulso após apenas 10 minutos por uma entrada perigosa antes dos gols de Maghnes Akliouche e George Ilenikhena, um de cada lado do empate de Lamine Yamal, garantirem ao time da Ligue 1 três pontos no estádio Stade Louis II.

A derrota foi a primeira do Barça sob o comando de Flick, após um início de temporada impressionante, que até agora rendeu cinco vitórias consecutivas na LaLiga.

“Acho que defendemos com muita paixão”, disse o técnico alemão em uma entrevista coletiva após o jogo. “O gol de Lamine nos trouxe de volta ao 1-1. Tivemos chances. No final, tentamos permanecer no jogo com uma defesa compacta, bem unida, mas você também pode ver que [Monaco] trazer muitos jogadores com velocidade enorme. Não foi fácil defender.

“Depois do cartão vermelho, o jogo mudou totalmente. O lado positivo é que tentamos defender como um time e atacar como um time. Temos chances, mas eles merecem o 2-1, então temos que aceitar isso.

“Não estou preocupado. Temos que analisar isso, mas como digo ao time agora, ‘Atenção’, porque eles ficaram um pouco decepcionados no vestiário.”

O Barça recebe o Young Boys na próxima partida da Liga dos Campeões em 1º de outubro e ainda terá que enfrentar Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Benfica e Atalanta, entre outros, na competição.

O novo formato fará com que os oito melhores times da fase da liga avancem diretamente para as oitavas de final, com os times que terminarem entre o nono e o 24º lugar entrando em uma fase eliminatória, e 12 times serão eliminados.

Apesar de estrear com derrota para o Monaco, Flick não tem dúvidas de que o Barça se classificará para a próxima fase.

“Não”, ele respondeu quando perguntado se a derrota de quinta-feira era mais uma prova de que o Barça tem um problema com a Liga dos Campeões, já que não conseguiu chegar às oitavas de final em dois dos últimos três anos.

Eric Garcia, do Barcelona, ​​foi expulso aos 10 minutos da derrota de sua equipe para o Mônaco. Imagens Getty

“Você vê a situação hoje. Depois de 10 minutos, o cartão vermelho. Mudou totalmente nossa ideia, nosso plano de jogo. Temos que aceitar isso. Acontece.

“Acho que somos fortes o suficiente para jogar uma boa Champions League. Temos sete partidas e acho que venceremos muitas partidas e no final atingiremos nossos objetivos.”

O jogo mudou quando García derrubou Takumi Minamino depois que o ex-atacante do Liverpool interceptou um passe curto do goleiro do Barça Marc-André ter Stegen nos estágios iniciais da partida. Ter Stegen disse que o erro foi um mal-entendido entre os dois e afirmou que o Barça merecia um ponto.

“Sim, com certeza [the red card conditioned the game]”, ele disse aos repórteres. “Houve um mal-entendido naquela situação. Sinto muito por Eric porque isso lhe custou caro. Então temos que jogar por 80 minutos com um jogador a menos.

“Não deveria ter acontecido, mas acontece de vez em quando no futebol. Dói porque mesmo com 10 homens nós aparecemos.

“O jogo não estava sob controle, mas nós aparecemos. No final do dia, perdemos por um gol, o segundo, que veio do nada e não foi realmente merecido naquele momento.”

Entre os pontos positivos da derrota do Barça está o retorno de Ansu Fati, que se recuperou de lesão e fez sua primeira aparição na temporada.

“Eu o vi nas últimas semanas de treinamento e quando começamos a pré-temporada, eu o vi realmente diferente”, disse Flick.

“Passei algum tempo em Brighton na temporada passada e o vi em treinamento e em uma partida, e aqui ele está totalmente diferente. Ele está focado, ele traz sua qualidade para o campo. Ele precisa de algum tempo agora, mas ele vai conseguir isso.”

Fati continua sendo o mais jovem artilheiro da Liga dos Campeões, aos 17 anos e 40 dias, quando marcou contra a Inter de Milão em 2019, mas ele assistiu do banco enquanto seu companheiro de equipe Yamal se tornou o segundo mais jovem a marcar na competição, aos 17 anos e 68 dias.

Yamal agora tem quatro gols e quatro assistências em seis jogos em todas as competições nesta temporada, o que fez com que times adversários começassem a dobrá-lo ou tratá-lo de forma diferente. Como resultado, Flick o removeu mais cedo em Mônaco para poupá-lo para a viagem de domingo ao Villarreal na LaLiga.

“Lamine hoje ele tentou muito”, explicou Flick. “Foi uma partida difícil para ele, eles [were] atacando ele muito forte. Esse é o caminho. Ele tem que se adaptar a isso. Para Pau [Cubarsí] e ele, [taking them off] era também pensar no domingo.”