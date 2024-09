John Legend incentiva os moradores de Springfield a abraçar os imigrantes haitianos, os moradores locais o destroçam

Em um vídeo do IG, o cantor – um democrata obstinado – insistiu que ninguém em Springfield comia cães ou gatos. Ele também destacou que a cidade tem visto um afluxo de empregos sob a administração de Biden, depois de anos de pessoas deixando a cidade em busca de trabalho em outro lugar.

No entanto, a comunidade não acredita, com os residentes reclamando que o influxo de 20.000 imigrantes haitianos nos últimos anos em uma cidade de 58.000 habitantes é um grande problema… alegando, entre outras coisas, que há uma série de acidentes de carro todos os dias. nas mãos de pessoas que não possuem carteira de motorista ou seguro.

Os moradores locais estão pirando com o aumento da criminalidade, dizendo que a violência aumentou 142% entre 2019 e 2022, de acordo com dados do FBI. Os dados não rastreiam o crime por status de imigração.