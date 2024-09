Johnny Depp se veste de capitão Jack Sparrow e visita hospital infantil

O Capitão Jack Sparrow está de volta… não necessariamente em “Piratas do Caribe 6” – mas, Johnny Deep ressuscitou o personagem para animar algumas crianças que estavam passando por momentos difíceis.

O ator passou por um hospital infantil em San Sebastián, Espanha… vestido como seu adorável pirata Capitão Jack – completo com delineador, dreads e seu andar levemente bêbado.

Confira o vídeo… JD deu um alô alegre aos médicos que trabalham duro no local – parecendo abandonar o personagem mais tarde para ter uma conversa significativa com alguns membros da equipe médica no local.