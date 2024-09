Johnny Eblen vs. Fabian Edwards 2 remarcado para Ngannou vs. Ferreira PFL PPV card

Johnny Eblen e Fabian Edwards têm uma nova data para a revanche pelo título dos médios.

A promoção revelou que Eblen vs. Edwards 2 pelo título de 185 libras do Bellator agora acontecerá no card pay-per-view da PFL em 19 de outubro na Arábia Saudita. A luta estava originalmente marcada para o Bellator Londres no último final de semana, mas foi cancelada.

Em seu primeiro encontro, Eblen derrotou Edwards por nocaute técnico no terceiro round no Bellator 299 há um ano, sua segunda defesa de título bem-sucedida desde que conquistou o cinturão de Gegard Mousasi em junho de 2022. Desde então, Eblen conquistou uma vitória por decisão dividida sobre o campeão meio-pesado da PFL de 2023, Impa Kasangany, no PFL vs. Bellator em fevereiro.

Edwards, irmão do ex-campeão dos meio-médios do UFC Leon Edwards, ganhou sua oportunidade de revanche com uma vitória por decisão unânime sobre Aaron Jeffery no Bellator Belfast em março. O lutador de 31 anos tem 4-1 em suas últimas cinco lutas.

O próximo card pay-per-view da PFL será encabeçado por Francis Ngannou x Renan Ferreira, enquanto Cris Cyborg enfrenta Larissa Pacheco no evento co-principal.