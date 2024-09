Johnny Manziel e Josie Canseco marcaram presença na Semana da Moda de Nova York

Johnny Football é mais parecido com Johnny Fashion hoje em dia… porque enquanto todos os seus amigos da NFL estavam no campo de futebol para a semana 1 da temporada 2024-25, ele estava participando das festividades da New York Fashion Week com Josie Canseco.

Johnny Manziel – quem primeiro gerou rumores de namoro com o ex-rebatedor da MLB José Cansecofilha de em abril – saiu em público com a modelo e estrela de reality show no domingo … e os pombinhos pareciam estar de ótimo humor enquanto se dirigiam para o Alexandre Wang evento.

Os dois se despediram Justino dar Hailey Bieber vibrações – o vencedor do Troféu Heisman arrasou com um moletom, jeans e alguns tênis para a ocasião… enquanto Canseco usava uma estilosa jaqueta bomber vermelha e uma minissaia com botas de cano alto.

Manziel – o nº. 22ª escolha geral no Draft da NFL de 2014 – último pé em campo pela Fan Controlled Football League em 2022 … e desde então deixou sua carreira no futebol para seguir outros empreendimentos.

Manziel e Canseco embalaram o PDA nas redes sociais este ano … mas esta é uma das primeiras vezes que as câmeras os avistaram juntos em público.