Jojo Siwa choca com protuberância para sessão de fotos polêmica

A cantora está usando um espartilho de strass personalizado completo com abdominais e mamilos embutidos para a revista Ladygunn – e, sim, uma protuberância combinando. Se você ficou surpreso, não está sozinho!

No entanto, as fotos não caíram muito bem online… com alguns sugerindo que seus gerentes estão tentando sabotar sua carreira, enquanto outros admitem que ficam simplesmente desconfortáveis ​​​​ao olhar para eles.