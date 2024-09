Jon Anik revela a primeira reação de Joe Rogan ao Sphere e quer ‘mais uma chance’ após o UFC 306

Jon Anik deu uma espiadinha no Sphere antes do UFC 306 e sabia que seus parceiros de transmissão iriam entrar no clima — o que tornou tudo ainda mais especial para o comentarista principal de longa data.

“Então, durante toda a semana, fiquei meio que marinando no fato de que Joe Rogan e Daniel Cormier, e meu irmão gêmeo [Jason]e todas essas pessoas não teriam visto nada disso até entrarem lá na noite de sábado”, disse Anik em Entre os Links. “E dado tudo o que meu sábado reserva, sou grato por ter tido acesso a um pouco disso, porque espetacular nem começa a descrever. Uma experiência de transmissão única para mim.

“E parece ingrato dizer, ‘Por favor, nos dê outra chance lá dentro’, mas é tudo o que eu acho que muitos de nós continuamos sentindo. Foi tão incrível. Quer dizer, Diego Lopes colocando as mãos no ar — meu irmão capturou — se houvesse um coliseu atrás dele. Cara, foi absolutamente inacreditável, do começo ao fim, e eu acho que 10 lutas é a maneira certa de fazer isso. Eu ficaria fascinado em ver como o UFC, e como nossa equipe de produção ao vivo abordaria uma segunda chance lá dentro quando se trata de card de luta, e tematicamente o que você faria, seja uma celebração do UFC, ou como Daniel Cormier gostaria, as estrelas e listras, mas simplesmente incrível. Simplesmente incrível.

“Acho que muitas pessoas são sugestivas com esse tipo de fusão de esportes, arte e entretenimento, que com os locais no futuro, há muitas coisas que podem acontecer daqui em termos de construção de locais e tudo mais. Mas fazer parte disso, muito especial, e apenas nos dar outra chance. Só mais uma chance.”

Rogan retornou para seu primeiro evento desde o card do UFC 303 de junho para o evento temático Noche UFC, coroado pela vitória do título peso-galo de Merab Dvalishvili contra Sean O’Malley. Anik diz que seu bom amigo, comentarista e apresentador de um dos maiores podcasts do planeta — como todo mundo — ficou absolutamente surpreso com o que viu no Sphere.

“Então ele viu de tudo, ele é um homem renascentista, muito mais do que eu”, disse Anik sobre Rogan. “Eu ainda me senti convicto no fato de que ele ficaria efetivamente impressionado, e sim, apenas de queixo caído, e ‘Oh meu Deus’, e meio que um visual ofusca o que veio antes dele.

“Fomos até a seção 400 — o mais alto que você pode ir — o que [are] alguns dos melhores lugares para fazer nosso pay-per-view aberto, e eu realmente não consegui descer a tempo. Então tivemos um pouco de navegação de liderança em termos de nosso lançamento para a próxima peça, mas foi uma loucura ver [Rogan and Cormier’s] reações pela primeira vez e você acha que sabe no que está se metendo, mas na verdade não sabe.”

O UFC 306 trouxe várias lutas e histórias interessantes, mas houve quem criticasse a qualidade geral do card para um evento tão badalado quanto esse.

Embora tudo tenha sido inesquecível e uma transmissão marcante para a história dos esportes, Anik quer mais uma chance de ser a voz principal de outro evento, algo parecido com a profundidade dos próximos pay-per-view de outubro.

“Quando você olha para os cards de luta do UFC 307 e UFC 308 no papel, Jose Aldo está lutando nas preliminares em Salt Lake City, UFC 308 — não digo isso de forma exagerada — talvez o melhor card de luta que já me foi atribuído”, explicou Anik. “Vá para a Wikipedia e procure UFC 308. Então imagine, por um segundo, UFC 307 ou UFC 308, no papel, Khamzat Chimaev vs. Robert Whittaker, no Sphere f*cking Vegas, e me diga que não poderíamos efetivamente mudar o jogo para sempre.

“Foi uma experiência incrível, só acho que precisamos de mais uma chance.”