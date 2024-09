Jon Bon Jovi convence mulher a não pular da ponte em Nashville

Lenda do rock Jon Bon Jovi teve as palavras mágicas para ajudar uma mulher em perigo na noite de terça-feira… aparentemente convencendo o estranho a não pular de uma ponte.

Confira o vídeo… a mulher em questão parecia estar se preparando para pular da famosa ponte – mas Bon Jovi então se aproximou dela e falou com ela, convencendo-a a não acabar com sua vida.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Bon Jovi lida rotineiramente com pessoas em crise, desde a fome até a falta de moradia, entre outras questões, por meio de seu trabalho com sua fundação, a JBJ SOUL FOUNDATION. Ele tem amplo treinamento para falar com pessoas que passam por uma crise… mas fez o que qualquer um teria feito naquela situação.