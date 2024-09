Jon Jones x Stipe Miocic será a atração principal do UFC 309 em 16 de novembro

O tão aguardado confronto entre o campeão peso-pesado Jon Jones e Stipe Miocic finalmente foi oficializado como o evento principal do próximo UFC 309, marcado para 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.

A luta e o restante do card principal foram anunciados no sábado durante a transmissão do UFC 309.

Além de Jones x Miocic, Michael Chandler retorna pela primeira vez em dois anos quando enfrenta Charles Oliveira em uma revanche na divisão dos leves.

O card culmina na luta principal, onde Jones defende seu título dos pesos pesados ​​do UFC pela primeira vez após derrotar Ciryl Gane de forma impressionante para reconquistar o cinturão em março de 2023. Jones estava originalmente programado para enfrentar Miocic no final daquele mesmo ano, mas uma ruptura muscular no peito o impediu de competir.

Agora, quase exatamente um ano depois, Jones retorna com a esperança de derrotar aquele que é sem dúvida o maior peso pesado da história do UFC.

O card do UFC 309 acontece quase quatro anos depois da última vez que Miocic competiu, quando sofreu uma derrota por nocaute no segundo round para Francis Ngannou em uma luta que lhe custou o título dos pesos pesados. Miocic efetivamente desapareceu após essa derrota com esperanças de que ele teria outra chance pelo título, mas Ngannou acabou deixando a promoção e então Jones sofreu a lesão que atrasou ainda mais essa luta.

Jones x Miocic acontece em 16 de novembro, com o campeão interino dos pesos pesados, Tom Aspinall, quase certamente acompanhando de perto a luta para poder desafiar o vencedor.

O UFC 309 marca a mais recente colaboração entre a promoção e a mundialmente famosa Madison Square Garden Arena, após a primeira parceria ter ocorrido em 2016, quando o MMA foi finalmente legalizado em Nova York.