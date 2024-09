Jon Rahm (doença) desiste do LIV Golf Team Championship

Jon Rahm está lidando com sintomas semelhantes aos da gripe e decidiu se retirar do LIV Golf Team Championship no sábado no Maridoe Golf Club em Carrollton, Texas.

O substituto do LIV Golf, John Catlin, substituirá Rahm enquanto o Legion XIII batalha contra o HyFlyers GC de Phil Mickelson nas semifinais da competição. Catlin enfrentará Cameron Tringale na primeira partida de simples.

“Jon tem tido sintomas graves de gripe nos últimos dias”, postou Legion XIII nas redes sociais. “No melhor interesse de sua equipe e sob a proteção [advice] de sua equipe médica, ele não jogará neste fim de semana. Ele continuará a dar total apoio à sua equipe.”

Tyrrell Hatton, Caleb Surratt e o recentemente rebaixado Kieran Vincent também competem pela Legion XIII.

Rahm, 29, está a uma semana de ser coroado o campeão individual da LIV Golf League de 2024. O espanhol está em seu primeiro ano com a LIV Golf após deixar o PGA Tour em dezembro.