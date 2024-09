Jon Rahm olha para os eventos do World Tour para permanecer elegível para a Ryder Cup

Jon Rahm disse que pretende jogar em três eventos do DP World Tour até o final da temporada para permanecer elegível para a Ryder Cup do ano que vem.

Rahm não tem certeza, no entanto, se o DP World Tour permitirá que ele compita nesses torneios porque ele se recusa a pagar as multas aplicadas contra ele por jogar na LIV Golf League sem uma autorização de evento conflitante.

Rahm entrou no Aberto da Espanha de 26 a 29 de setembro e disse que seus representantes ainda estão conversando com os dirigentes do DP World Tour sobre como resolver a situação.

“Bem, estou inscrito no torneio”, disse Rahm aos repórteres na quarta-feira durante uma entrevista coletiva no Bolingbrook Golf Club, nos arredores de Chicago, o local do torneio LIV Golf desta semana. “Entramos há muito tempo. Se eles me deixam jogar ou não é uma coisa diferente. Não sou muito fã de multas. Acho que já falei abertamente sobre isso. Não pretendo pagar as multas, e continuamos tentando ter uma discussão com eles sobre como podemos fazer isso acontecer.”

Rahm também quer jogar no Alfred Dunhill Links Championship em St. Andrews, na Escócia, de 3 a 6 de outubro, e no Andalucia Masters no Real Club de Golf Sotogrande, na Espanha, duas semanas depois. Esse cronograma atenderia aos requisitos do DP World Tour para permanecer elegível para a Ryder Cup. Rahm provavelmente precisaria que o capitão da equipe europeia Luke Donald usasse uma de suas seis escolhas de capitão nele.

A esposa de Rahm, Kelley, está esperando o terceiro filho nas próximas semanas.

“Eu já disse muitas vezes, não vou ao Aberto da Espanha pela glória ou qualquer outra coisa”, disse Rahm. “Acho que é meu dever para com o golfe espanhol estar lá, e também quero jogar em Sotogrande. Nesse ponto, seria quase um desserviço não só a mim, mas ao golfe espanhol, não me deixar jogar.

“Então sim, é por isso que estamos tentando falar com eles e fazer isso acontecer. Eu adoraria poder jogar todos esses eventos.”

Rahm, capitão do time Legion XIII, tem uma estreita vantagem de cerca de três pontos sobre o capitão do Torque GC, Joaquín Niemann, na corrida de pontos individuais da LIV. Eles são os únicos golfistas que ainda estão matematicamente vivos para reivindicar o título e o lucrativo bônus de US$ 18 milhões.

“Obviamente, seria uma grande conquista entrar na minha primeira temporada e vencer”, disse Rahm. “É o objetivo, mas não é fácil de fazer, especialmente com grandes jogadores como [Niemann] joguei. Mesmo chegando a esse ponto, foi um bom ano. Acho que, no geral, o que senti que joguei e talvez o que li na mídia sobre como tenho jogado não correspondeu ao que eu estava sentindo. Acho que estava jogando melhor golfe do que me deram crédito.”

A Legion XIII está em segundo na classificação por equipes, apenas meio ponto atrás do Crushers GC de Bryson DeChambeau.

O campeonato de final de temporada da LIV Golf será disputado na próxima semana no Maridoe Golf Club em Carrollton, Texas.