Jonathan Majors vende autógrafos por US$ 140 cada após julgamento de violência doméstica

O desgraçado ator da Marvel – que foi considerado culpado de contravenção, agressão de terceiro grau e assédio de segundo grau em dezembro – está programado para aparecer no Famous Monsters Fest em King of Prussia, Pensilvânia, no domingo… onde venderá autógrafos por US$ 140 cada. Ele também terá fotos profissionais autografadas disponíveis para compra… por incríveis US$ 160.