Jones, dos Vikings, mira Lambeau Leap na primeira visita contra os Packers

EAGAN, Minnesota — O plano do running back do Minnesota Vikings, Aaron Jones, já está definido se ele marcará um touchdown em seu retorno ao Lambeau Field no domingo.

“Definitivamente saltando”, disse Jones na quarta-feira com um sorriso.

Jones passou sete temporadas com o Green Bay Packers, cujos jogadores geralmente dão um Lambeau Leap para as arquibancadas após marcar touchdowns. Agora com os Vikings após assinar um contrato de agente livre de um ano em março, Jones está ansiosamente aguardando seu primeiro jogo na lateral do campo visitante em Lambeau.

Ele disse que espera encontrar alguns fãs dos Vikings na primeira fila e disse que seria uma “foto bem legal” de fãs com camisas dos Vikings e dos Packers ao seu redor enquanto ele comemora um gol.

Aaron Jones, que deu o “Salto Lambeau” inúmeras vezes enquanto jogava pelos Packers, está pronto para fazer sua primeira tentativa como membro dos Vikings. Wesley Hitt/Getty Images

Jones está em quinto lugar na NFL com 325 jardas totais de scrimmage, já que os Vikings começaram 3-0. Quando perguntado no início desta semana sobre o início da temporada do running back, o técnico do Packers, Matt LaFleur, respondeu brincando “Quem?” antes de chamar Jones de “um dos meus jogadores favoritos que já tive o privilégio de treinar”.

“Quem?”, Jones disse rindo na quarta-feira quando questionado sobre o comentário de LaFleur.

Jones insistiu que não guardava ressentimentos depois que os Packers pediram que ele aceitasse um corte salarial e acabaram dispensando-o nesta primavera.

“Eu entendo que é um negócio e eu fiz muitos relacionamentos excelentes lá”, disse Jones. “Eu tenho muito respeito pelas pessoas de lá e pelos relacionamentos que eu fiz lá e não há nada além de amor. … Em algum momento você tem que tomar decisões de negócios, e pode ser uma decisão difícil, mas você tem que tomar uma decisão e viver com ela.”

Os Vikings têm Jones no seu melhor, com 228 jardas corridas em 42 carregadas e 97 jardas recebidas em 12 recepções. Ele marcou dois touchdowns — um correndo e um recebendo — e causou um grande impacto com seu bloqueio de passe tenaz.

Os Vikings também trabalharam para mantê-lo fresco, dando a ele um total de 54 toques — 13º na NFL — enquanto jogavam apenas 104 snaps, incluindo jogadas anuladas por penalidade. Entre os running backs, a contagem de snaps de Jones está em 27º na NFL.

“É só uma questão de estar com fome”, disse Jones. “Eu sinto como se estivesse com fome, chegando pronto para aprender o manual, pronto para causar impacto, sabendo para onde quero ir e onde quero estar. … Eu queria começar a correr assim que a Semana 1 chegasse e meio que senti que era capaz de fazer isso.

“Esse ataque é perfeito para mim, e eu consegui entrar e aprimorar os detalhes.”