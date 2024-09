Jordan Love, do Packers, ajudado fora de campo após aparente lesão na perna

O quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, não conseguiu terminar a abertura da temporada na sexta-feira contra o Philadelphia Eagles após sofrer uma aparente lesão na perna esquerda faltando 6 segundos para o fim da derrota por 34 a 29 em São Paulo.

Love precisava de ajuda para chegar à lateral do campo e, embora parecesse estar se movimentando um pouco melhor enquanto caminhava para o vestiário após o jogo, ele ainda precisava da assistência do preparador físico principal Nate Weir e do running back Josh Jacobs em cada um de seus braços.

O técnico Matt LaFleur foi questionado duas vezes sobre a situação de Love em sua entrevista coletiva pós-jogo e nas duas vezes disse: “Não sei”.

Love não falou com repórteres após o jogo.

“Sabemos que tipo de cara ele é, como ele aborda tudo”, disse o wide receiver Christian Watson. “Seja o que for, eu sei que ele vai superar isso. Nós vamos superar isso.”

Love estava tentando reunir os Packers em um drive final. Após uma conclusão de 33 jardas para Jayden Reed que colocou os Packers em sua linha de 49 jardas, Love recuou para passar na próxima jogada, foi atingido por dois defensores dos Eagles — o defensive tackle Jalen Carter e o outside linebacker Josh Sweat — e pareceu torcer a perna no caminho para o chão, assim que conseguiu lançar a bola para Jacobs.

Malik Willis, adquirido pelos Packers em uma troca com os Titans na semana passada, pegou os dois snaps finais — um incompleto e um sack. O único outro quarterback atualmente sob contrato com os Packers é Sean Clifford, o reserva do ano passado que foi liberado no mês passado em cortes finais, mas recontratou o practice squad.

A lesão de Love aconteceu em seu primeiro jogo de temporada regular desde que assinou um contrato de quatro anos e US$ 220 milhões em 26 de julho, o que o empatou como o jogador mais bem pago da NFL. Ele jogou apenas três snaps na abertura da pré-temporada e depois não jogou nos dois últimos jogos de exibição.

“Essa é a franquia ali”, disse o jogador de linha defensiva Kenny Clark. “Espero que ele possa voltar na semana que vem e que fique bem.”

Love completou 17 de 34 passes para 260 jardas, com dois touchdowns e uma interceptação.