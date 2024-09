Jordan Love, do Packers, retorna aos treinos e pode jogar contra os Titans

GREEN BAY, Wisconsin — Doze dias após sofrer uma lesão no joelho esquerdo na abertura da temporada, o quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, retornou ao campo de treinamento e deixou em aberto a possibilidade de jogar no domingo contra o Tennessee Titans.

Love perdeu apenas um jogo — a vitória de domingo sobre o Indianapolis Colts, quando Malik Willis começou como quarterback — depois que as indicações iniciais eram de que ele poderia perder até um mês por causa de uma torção no ligamento colateral medial.

Love usava um suporte protetor que era coberto por uma manga que se estendia por quase todo o comprimento de sua perna e era oficialmente um participante limitado no treino de quarta-feira. O técnico Matt LaFleur não especificou se Love participou apenas de exercícios selecionados ou participou de todos os exercícios sob uma contagem de repetições.

Além de ainda precisar de autorização médica, Love teria que ter mobilidade suficiente para se proteger de lesões para jogar no domingo.

“Os treinadores estão vendo tudo o que estou fazendo e não vão me colocar lá fora a menos que sintam confiança de que posso me proteger”, disse Love na quarta-feira. “Mas, ao mesmo tempo, é por isso que é bom fazer algumas repetições de treino e sentir como é novamente.”

Love reconheceu que nem tudo pode ser simulado na prática.

“Não há nada como quando se trata de balas reais, você está no jogo e a adrenalina é real”, disse Love, “então há muitas coisas que eu talvez não experimente antes de voltar ao jogo.”

Willis disse que está impressionado com a recuperação de Love.

“Você pode ver que ele se sente mais confortável apenas se movimentando pelo prédio, do jeito que ele estava lá hoje”, disse Willis. “Eu não ficaria surpreso [if Love plays]. Eu só tenho que ficar pronto e focar no que posso controlar [and] deixe isso com ele e o treinador LaFleur.”

Enquanto isso, LaFleur foi encarregado de tentar fazer com que Willis trabalhe o suficiente nos treinos para que ele possa usar mais o manual do que fez na vitória de domingo sobre os Colts, quando os Packers lançaram apenas 14 vezes e correram 53.

“Isso é sempre um desafio, então, ao longo da semana, espero que você tenha uma indicação melhor e isso leve a algumas das decisões que você precisa tomar”, disse LaFleur sobre deixar dois quarterbacks prontos.

Willis não vê o confronto de domingo como um jogo de vingança depois que os Titans o negociaram com os Packers por uma escolha de sétima rodada em 26 de agosto. A escolha de terceira rodada de 2022 começou três jogos pelo Tennessee, com um recorde de 1-2.

“Não, eu não poderia me importar menos, cara”, disse Willis. “Acho que fui pago o tempo todo que estive lá. Sou mais do que abençoado pelas oportunidades que me foram dadas. Eles me trouxeram para esta liga, estejam esses caras lá ou não. Aquela organização, eles me deram uma chance. … Eles fizeram um ótimo trabalho por mim.”