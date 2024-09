Jordan Mason brilha enquanto o San Francisco 49ers abre com vitória no MNF

SANTA CLARA, Califórnia — Nas últimas duas temporadas, Jordan Mason sempre pareceu um running back titular. Ele só não conseguiu jogar até segunda-feira à noite.

A espera pode ter sido maior do que Mason queria e ter ocorrido em circunstâncias nada ideais — substituindo o lesionado Christian McCaffrey —, mas ficou claro na abertura da temporada que Mason estava mais do que pronto para o trabalho, já que ele e os Niners derrotaram o New York Jets no chão em uma vitória por 32 a 19.

“Trabalhei durante todo o treinamento para esse momento e sou abençoado por poder jogar hoje e mostrar isso”, disse Mason.

Quando Mason terminou, ele havia estabelecido recordes de carreira com 28 corridas para 147 jardas. Ele adicionou uma pontuação de corrida e pegou um passe para mais 5 jardas. Após a vitória, alguns ficaram se perguntando quando os Niners sabiam que McCaffrey estaria fora e Mason entraria.

Em uma entrevista em campo com Lisa Salters da ESPN, Mason sugeriu que descobriu “talvez na sexta-feira à noite” que ele poderia estar na fila para começar. O técnico Kyle Shanahan disse que nenhuma decisão foi tomada na sexta-feira e nada foi decidido até segunda-feira.

De qualquer forma, o início de Mason foi uma surpresa depois que McCaffrey foi anunciado como inativo 90 minutos antes do jogo de segunda à noite por causa de lesões persistentes na panturrilha e no tendão de Aquiles. Durante a semana, McCaffrey participou de todos os quatro treinos dos Niners de forma limitada e foi oficialmente listado como questionável no relatório final de lesões de sábado.

Apesar de tudo isso, a expectativa para McCaffrey era que ele estaria pronto para jogar. McCaffrey disse na sexta-feira à tarde que não tinha dúvidas de que jogaria contra os Jets e expressou esperança de que estaria pronto para sua pesada carga de trabalho habitual.

Após o jogo, Shanahan disse que “hoje foi um pouco demais” para McCaffrey poder jogar, observando que San Francisco “achou que seria inteligente mantê-lo fora”. Shanahan acrescentou que McCaffrey não teve nenhum contratempo nos treinos.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Foi intermitente durante a semana”, disse Shanahan. “Ele conseguiu praticar durante a semana, mas sempre o incomodava até certo ponto. Às vezes, passava. Às vezes, voltava. Hoje, estava incomodando-o um pouco demais, a ponto de ele não se sentir bem com isso.”

A lesão de McCaffrey combinada com a lesão no tendão da coxa de Elijah Mitchell no campo de treinamento que encerrou sua temporada abriu as portas para Mason subir na tabela de profundidade, uma oportunidade que ele rapidamente conquistou com um acampamento forte que provavelmente o teria impulsionado além de Mitchell de qualquer maneira.

O desempenho de Mason no campo de treinamento deixou os Niners confiantes de que ele estava pronto para entrar em campo e produzir, apesar de nunca ter tido mais de 11 corridas, 69 jardas ou 27 snaps ofensivos em um jogo da NFL antes de segunda-feira à noite.

Suas 28 corridas foram o maior número em um jogo de temporada regular por um Niner desde que Shanahan assumiu em 2017 e o maior número em uma abertura de temporada do 49ers na história da franquia. Suas 147 foram o quarto maior número de jardas corridas em uma abertura de temporada por um jogador não selecionado de todos os tempos e o segundo maior número por um jogador não selecionado no Monday Night Football.

Essa produção não foi nenhuma surpresa para os jogadores do vestiário dos Niners, que viram Mason evoluir de um agente livre não selecionado no draft de 2022, vindo da Georgia Tech, para um jogador com média de 5,6 jardas por corrida em seus 33 jogos anteriores da NFL.

“Toda vez que ele tocava na bola, na minha lembrança, ele parecia assim”, disse o left tackle Trent Williams. “Ele parecia assim hoje à noite. … Tenho certeza de que ele cresceu nos últimos dois anos, mas não é como se eu pudesse ver um buraco gritante e ele amadureceu. Ele chegou bem maduro e estava sempre pronto para sua oportunidade. Mesmo sendo o terceiro, quarto zagueiro, ele estava sempre pronto e entrou, fechou muitos jogos para nós e correu duro e ganhou o respeito de todos.”

Muitos dos companheiros de equipe de Mason, incluindo o recebedor Deebo Samuel Sr. e o fullback Kyle Juszczyk disseram que descobriram na sexta-feira que Mason seria titular no lugar de McCaffrey. Shanahan disse que ele e outros treinadores disseram a Mason durante a semana que ele poderia ter um papel maior e que ele deveria estar pronto para isso, mas ele não disse a ele que ele seria titular com certeza até a tarde de segunda-feira.

“Descobrimos que ele não estava jogando hoje e não sabemos como ele vai se sentir amanhã ou depois”, disse Shanahan. “Achei que ele estava jogando a semana inteira até hoje.”

Dependendo de como o resto desta semana for para McCaffrey, pode não haver mistério algum, já que os Niners se preparam para uma viagem para jogar contra o Minnesota Vikings no domingo. Os próximos dois jogos de San Francisco serão em superfície artificial, o que pode ser um impedimento para que McCaffrey retorne imediatamente.

Shanahan disse que é muito cedo para fazer qualquer declaração sobre isso agora, pois McCaffrey será monitorado novamente ao longo da semana.

“Vou perguntar ao jogador como ele está se sentindo”, disse Shanahan. “Se eles se sentem bem e estão prontos para ir, eles estão prontos para ir. Se eles dizem que se sentem bem na grama, mas não na grama sintética, isso geralmente é uma maneira de dizer que você realmente não se sente tão bem. Vamos ver como ele se sente amanhã. Vamos ver no dia seguinte e veremos como ele se sente no domingo.”

E se os Niners tiverem que voltar para Mason, não haverá hesitação, dado o que ele fez na segunda à noite.

“Eu pensei que ele corre como sempre”, disse Shanahan. “Quando você lhe dá a bola, ele quebra tackles e geralmente consegue mais do que nós bloqueamos. Quando tínhamos as boas pistas, ele sempre as acertava e nós conseguimos várias, mas JP foi incrível hoje.”