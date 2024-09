Jordyn Woods e Karl-Anthony Towns mudam-se para uma casa de US$ 14 milhões

Jordyn Woods dar Cidades Karl-Anthony recentemente mergulhado no mercado imobiliário … mudando-se para uma mansão de US $ 14 milhões na área de Los Angeles – na mesma rua do amigo de Woods Kylie Jenner .

A propriedade também vem com uma casa de hóspedes de 2 quartos, um pavilhão de spa/esportes/academia/entretenimento de 7.200 pés quadrados, um grande celeiro com espaço para 7 cavalos e garagens para acomodar 6 carros.

O feliz casal também tem uma adega refrigerada com capacidade para 350 garrafas, home theater com 13 lugares, sala de lama e sala de embrulho para presentes.

No local, a dupla conta com quadra de tênis de tamanho regulamentar, piscina com cascata e spa, ampla academia, estúdio de dança, quadra de squash, gaiola de batedura e boate para 150 pessoas com bar e entrada independente.