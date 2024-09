Jorge Masvidal envia mensagem inflamada a Leon Edwards: ‘Vou dar uma surra na sua bundinha magrela’

Parece que foi há uma eternidade que Jorge Masvidal se envolveu em uma briga nos bastidores com Leon Edwards, o que resultou em uma frase de efeito que se tornou parte do vernáculo do MMA depois disso.

“Eu dei a ele o pacote de três peças com o refrigerante”

Essa foi a maneira de Masvidal contar a história sobre ter acertado alguns socos em Edwards depois que os lutadores ficaram cara a cara após um evento do UFC em Londres em 2019. Dada a desavença entre eles, parecia que Masvidal e Edwards acabariam resolvendo suas queixas no octógono, mas de alguma forma o UFC nunca decidiu pela luta.

Apesar do incidente ter acontecido há mais de cinco anos, Masvidal e Edwards ainda são questionados sobre isso até hoje porque a rivalidade entre eles, que surgiu naquele dia, nunca foi resolvida.

De sua parte, Masvidal afirma que aceitou uma luta contra Edwards, mas o futuro campeão do UFC recusou, então o confronto nunca aconteceu.

“Eu sei que ele não lutaria comigo”, disse Masvidal ao MMA Fighting. “Ele recebeu uma oferta e recusou. Ele não quer isso.”

“Tentei [to fight him]. Leon Edwards não quer isso. Ele tinha outras opções, ele foi atrás de outras coisas, exceto lutar comigo, basicamente. Eu vou te dizer isso.”

Isso pode mudar agora que Masvidal está planejando um retorno ao UFC e Edwards precisa de um oponente depois de perder o título dos meio-médios para Belal Muhammad em julho?

Masvidal não se opõe à ideia porque sabe que ainda há alguns assuntos inacabados e o desdém compartilhado entre eles não desapareceu do nada.

Embora nada tenha sido decidido ainda sobre sua luta de retorno, Masvidal acolheu a chance de enfrentar Edwards e está lançando o desafio para que se encontrem o mais breve possível.

“Vou te dizer agora mesmo, Leon, vou acabar com a sua bunda de merda”, disse Masvidal. “Vamos lá, porra. Não sei, talvez dia 7 de dezembro em Vegas, talvez ano que vem no Super Bowl. Não sei, mas vou acabar com a sua bunda magrela.”

Claro, Edwards não luta desde que perdeu para Muhammad em julho, embora tenha sugerido um possível retorno antes do final do ano.

Embora não tivesse nada em jogo durante a luta pelo título dos meio-médios, Masvidal confessou que ficou extremamente impressionado com Muhammad, que efetivamente anulou Edwards durante a maior parte da luta de cinco rounds.

Muhammad está invicto há 11 lutas consecutivas e Masvidal só tem elogios ao novo campeão dos meio-médios do UFC.

“Para começar, Belal tem [improved] tanto desde que o vi pela primeira vez”, disse Masvidal. “Eu o vi lutar ao vivo antes no UFC e é como se ele não fosse o melhor atleta, ele não tem o conjunto de habilidades mais louco. Mas lentamente, mas seguramente, esse cara só ficou melhor e melhor e melhor. Houve muitas vezes em que eu pensei que ele não estava vencendo aquele cara. Errado! Ele derrotou aquele cara pra caramba. Ele fez isso várias vezes.

“Agora, ao vê-lo como campeão, acho que ele é um dos caras que mais melhorou drasticamente. Realmente incrível. Grande jornada.”