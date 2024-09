Jorge Masvidal revela que está em negociações para retornar ao UFC após ‘roubo’ de Nate Diaz ‘deixar um gosto ruim na boca’

Jorge Masvidal está voltando para casa novamente.

Após sua aposentadoria do MMA em 2023 e uma recente luta de boxe contra Nate Diaz, o primeiro campeão “BMF” está pronto para retomar sua carreira no UFC. Masvidal disse ao MMA Fighting que as conversas já estão em andamento para sua próxima luta, e ele está mirando um possível retorno no final de 2024 ou início de 2025.

“Eu estava conversando com meu garoto Hunter [Campbell]”, disse Masvidal ao MMA Fighting. “Descobrindo, ele fica tipo, ‘Deixe-me verificar essa data, ver se esse cara quer o calor, deixe-me ver se aquele cara quer apanhar.’ Primeiro, vamos marcar a data. Marcar essa data e então encontraremos o corpo.”

Com mais de 50 lutas profissionais em seu currículo e uma carreira de mais de 20 anos, Masvidal estava pronto para uma pausa quando anunciou sua aposentadoria após uma derrota para Gilbert Burns no UFC 287. No entanto, ele não se afastou totalmente das lutas e, em vez disso, lançou sua própria promoção, organizando eventos de boxe e MMA sem luvas.

Masvidal eventualmente decidiu se testar no boxe, algo que ele desejava explorar há muito tempo, mesmo quando estava no meio de sua carreira no UFC. Foi quando surgiu a oportunidade de enfrentar Diaz em uma revanche depois que Masvidal o derrotou para ganhar o título “BMF” em 2019.

Apesar de ter superado Diaz durante a luta e conectado vários golpes fortes ao longo da batalha de 10 rounds, Masvidal ainda acabou perdendo por decisão majoritária. Naquela noite, Masvidal culpou a comida da cidade natal por sua derrota, apontando para a luta que aconteceu no quintal de Diaz na Califórnia.

Sua determinação só foi fortalecida depois que ele voltou e assistiu à luta em casa.

“Como você rouba alguém tão descaradamente?”, disse Masvidal. “Mas eu sabia disso desde o início. Originalmente, quando estávamos negociando, minha equipe iria contratar um juiz da Califórnia, um juiz de Vegas e um juiz da Flórida. Parece justo. E [Diaz’s team] não estavam aceitando. Eles disseram, ‘Não, não estamos interessados ​​nisso. Três californianos, todos os juízes [have to be] da Califórnia ou não haverá luta. Não estamos interessados ​​nisso.’

“Eu fico tipo, é uma tática tão gostosa, mas na minha cabeça eu estou pensando, ‘Eu vou nocautear esse cara de novo de qualquer jeito, então o que eu ligo? Deixe ele pensar que esses juízes estão do lado dele, ele vai ganhar. Eu vou deixá-lo de cara para cima procurando ar.’ Mas infelizmente nesse departamento, não foi do meu jeito.”

Por mais que tenha doído perder de forma controversa, a luta na verdade serviu a um propósito maior. Ela acendeu um fogo em Masvidal para voltar ao esporte em que ele fez seu nome pela primeira vez.

“Não vou diminuir o ritmo. Estou treinando todos os dias, especialmente depois do que aquele último assalto fez comigo”, disse Masvidal. “Deixou um gosto ruim na minha boca. Eu sabia que com três juízes da Califórnia e lutando com um cara na Califórnia.

“Não estava nos cartões de pontuação de mais ninguém em nenhum outro lugar do mundo. É ruim. Alguns rounds que eu lancei mais, acertei mais, acertei mais, balancei, e eles ainda deram o round para ele. É tipo, meu Deus, eu nem me importo em voltar para o boxe. Isso deixou um gosto ruim na minha boca, e de qualquer forma, eu sou um lutador de MMA.”

Masvidal não se opõe totalmente a outra luta de boxe se a oportunidade certa lhe for apresentada, mas, neste momento, ele está focado em retornar ao UFC para sua próxima luta.

Ele reagiu à notícia de que Diaz entrou com uma ação judicial contra a Fanmio — a empresa que promoveu a luta no pay-per-view — depois que o nativo da Califórnia foi supostamente roubado de US$ 9 milhões ainda devidos pela luta.

Masvidal não soube responder se recebeu o valor integral de sua bolsa, mas parece que isso é algo que ele acabará abordando quando chegar a hora certa.

“Eu tenho que alegar o quinto”, disse Masvidal. “Eu realmente não posso te dizer sim ou não. Alguém está me dizendo para alegar o quinto agora mesmo e eu meio que tenho que ouvi-los, mas em breve tudo será conhecido. Não há nada que fique sob o sol que não seja trazido à luz. Então, eventualmente será conhecido, mas, por enquanto, não posso dizer uma palavra.”

Quanto ao seu retorno ao UFC, Masvidal não está perdendo tempo. Ele já está treinando seis dias por semana com seus treinadores e companheiros de equipe na American Top Team na Flórida para voltar ao tipo de forma necessária para o MMA.

Embora a data e o local sejam o que mais importa para ele agora, Masvidal definitivamente tem algumas ideias sobre oponentes em potencial. Isso inclui talvez até roubar uma luta do rival de longa data Conor McGregor.

“Pode ser este ano”, disse Masvidal sobre sua próxima luta. “Pode ser em Vegas, 7 de dezembro. Vou derrubar Michael Chandler morto no chão. Pode ser no ano que vem, no Super Bowl, e derrubar outro cara no chão. Não sei. Ainda não sei bem.

“Vou rever todas as minhas opções. Vou ver todas as minhas opções, ver como o dinheiro parece também. Adoro lutar, mas a maioria não precisa saber disso, eles podem tentar baixar o preço para mim.”