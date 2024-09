José Altuve é expulso por remover chuteira e meia em vitória selvagem dos Astros

SAN DIEGO — Momentos depois de José Altuve ser expulso por tirar a chuteira esquerda e a meia tentando provar seu ponto, seu substituto, Grae Kessinger, marcou a corrida da vitória na 10ª entrada e então fez uma jogada sensacional na segunda base para selar a vitória arrasadora do Houston Astros por 4 a 3 contra o San Diego Padres na terça-feira à noite.

Altuve foi eliminado na terceira base para o último out do nono, mas insistiu que tinha cometido falta na bola com o pé. Em uma cena maluca, ele tirou a chuteira e a meia, tentando mostrar aos árbitros onde a bola bateu, o que o fez ser expulso pelo árbitro principal Brennan Miller. O gerente Joe Espada foi expulso após continuar a discutir.

“Às vezes você é atingido em algum lugar da mão e pega sua luva de rebatidas [off] para mostrar que você foi atingido. Eu esperava fazer a mesma coisa”, disse Altuve.

“Estava passando pela minha cabeça que isso não pode acontecer”, ele acrescentou. “É o nono inning, ganhando corrida na segunda base, estou batalhando contra um bom arremessador, [Robert] Suarez, o mais próximo, então estou obviamente tentando conseguir uma rebatida e impulsionar a corrida e vencer o jogo. Eu recebo uma bola de falta porque ela atingiu meu pé e eles simplesmente a tiraram de mim. Não acho que isso possa acontecer. Há quatro caras no campo e você pode ver a mudança de direção na bola. Apenas faça a escolha certa.”

José Altuve, que foi eliminado na terceira base no último out dos Astros na nona entrada, aponta para seu pé descalço para enfatizar onde ele errou a bola. Matt Thomas/San Diego Padres/Getty Images

Espada ainda estava nervoso depois disso.

“É uma bola suja”, disse o gerente. “Você tem que ver a bola quando ele bate no pé, o voo da bola. Eu não entendo. Eu não entendo. Isso é a segunda vez neste ano. Eu tenho muito respeito pelos árbitros. Eles trabalham duro. Mas há quatro lá fora. Você tem que ser capaz de ver. Eles perderam essa decisão.”

Foi a terceira expulsão de Altuve na carreira, incluindo temporada regular e playoffs, e a segunda nesta temporada (30 de junho contra o Mets). Sua primeira expulsão na carreira foi em 6 de agosto de 2016, contra o Rangers.

Kessinger começou o 10º como corredor automático no lugar de Altuve, avançou no groundout de Yordan Alvarez e marcou no single de Kyle Tucker para o lado esquerdo de Adrian Morejon (2-2).

O apaziguador dos Astros, Hector Neris, colocou as bases lotadas com dois eliminados na parte inferior do 10º inning antes de fazer Manny Machado forçar uma jogada após uma ótima defesa de backhand de Kessinger, que lançou a bola para o shortstop Jeremy Pena para finalizar.

Foi o primeiro jogo de Kessinger com os Astros desde 13 de julho.

“Logo antes de ele bater, eu estava pensando que ele iria bater uma bola no meio e ela iria bater no monte, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas vá pegá-la. Esse é o trabalho”, disse Kessinger.

Ele imaginou que entraria no jogo depois que Altuve foi expulso.

“Quando ele começou a desamarrar o sapato, comecei a pegar minha luva. Eu não sabia se era eu quem iria entrar, mas não sabia o que ele estava fazendo, mas eu estava apenas me preparando”, disse Kessinger.

Os Padres se recuperaram duas vezes para empatar o placar, primeiro em 2 a 2 no 27º home run de Machado, com uma eliminação no sexto — Machado admirou seu home run de 405 pés por vários segundos, jogou seu bastão de lado e gesticulou em direção ao banco de reservas dos Padres enquanto começava seu trote — e em 3 a 3 no oitavo quando Fernando Tatis Jr. marcou no wild pitch de Josh Hader com duas eliminações.

Hader chegou sob vaias e foi chamado por uma violação do relógio de arremesso. Mas após um longo atraso, foi anunciado que não houve violação. Hader então lançou um arremesso selvagem que trouxe Tatis.

Hader estava com os Padres do prazo de negociação de 2022 até o ano passado antes de sair como um agente livre. Ele atraiu a ira dos fãs de San Diego quando disse no final da temporada passada que estava relutante em conseguir mais do que três eliminações.

Os Padres não conseguiram aumentar sua vantagem no wild card sobre o Arizona e permaneceram 3½ jogos atrás do Los Angeles Dodgers na NL West.

A ESPN Research e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.