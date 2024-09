José Mourinho é apelidado de “chorão” pelo Galatasaray após derrota

O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, foi chamado de “chorão” pelo Galatasaray após a derrota de sua equipe por 3 a 1 no clássico de Istambul no sábado.

Foi a primeira derrota do Fenerbahçe na Super Lig da temporada e deixou o time de Mourinho cinco pontos atrás do líder Galatasaray.

Mourinho, que se descreveu como “Especial” durante sua primeira passagem pelo Chelsea, deixou o estádio no sábado sem comparecer à entrevista coletiva após o jogo.

O Galatasaray publicou em sua conta oficial X uma imagem editada no Photoshop de um livro intitulado “The Crying One”, com uma imagem de Mourinho parecendo triste na capa e a legenda: “À venda nas lojas ao redor de Kadıköy”.

Com o Fenerbahçe perdendo por 3 a 1 após 63 minutos, o Galatasaray postou: “Parece que estamos preparando uma noite especial.”

O clube também postou uma fotografia de Mourinho atrás do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, durante o jogo, com a legenda “o vencedor”.

Mourinho, que assumiu o Fenerbahçe no verão, seis meses após ser demitido pela Roma, recentemente se autodenominou “O Estrangeiro” ao abordar sua necessidade de se adaptar ao futebol turco.

O técnico português tenta levar o Fenerbahçe ao seu primeiro título da Super Lig em uma década.

O Fenerbahçe volta à ação na quinta-feira, quando recebe o Royale Union Saint-Gilloise na estreia na Liga Europa.