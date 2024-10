José Mourinho protesta contra VAR e coloca laptop na frente das câmeras

José Mourinho recebeu um cartão amarelo durante a vitória do Fenerbahçe por 2 x 0 sobre o Antalyaspor, no domingo, por colocar um laptop na frente das câmeras de TV para protestar contra uma decisão de impedimento da arbitragem.

Com o Fenerbahçe vencendo por 1 a 0 aos 76 minutos, o árbitro Cihan Aydin anulou o gol de Edin Dzeko por impedimento após intervenção do VAR.

Mourinho então colocou um laptop mostrando uma imagem estática daquela ação e colocou-o na frente da câmera terrestre da emissora em sinal de protesto e recebeu um cartão amarelo.

“Para nós foi um bom gol”, disse Mourinho na entrevista coletiva pós-jogo de domingo. “Não disse uma palavra. Não fiz nenhum tipo de pressão, apenas coloquei o laptop lá… apenas reagi com calma.

“O árbitro decidiu me dar um cartão amarelo. Tudo bem. Quero um VAR que ajude o árbitro. Meu analista colocou o laptop na minha frente com a posição do lateral-esquerdo que provavelmente não foi a posição que o VAR analisou porque temos a câmera técnica que nos dá a largura total do campo e o recuo estava em posição.”

O Fenerbahçe, que havia chegado à vantagem por meio de Dusan Tadic, garantiu a vitória graças a um gol contra de Thalisson Kelven. O resultado mantém o Fenerbahçe na segunda posição, três pontos atrás do Galatasaray, e Mourinho disse que a próxima pausa internacional não ajudará na busca do título pela sua equipe.

“Na pausa internacional não fazemos nada porque não temos jogadores”, disse Mourinho. “Podemos manter apenas seis ou sete jogadores, os que não foram convocados ou outros que já não jogam nas suas seleções.

“A pausa internacional para nós nunca é positiva, eu diria na verdade que é negativa… Temos muitas coisas para trabalhar, uma das coisas é que os jogadores têm que entender o meu conceito, a simplicidade é genial.

“Temos muitos jogadores que não entendem isso, os melhores jogadores jogam futebol com um toque, dois toques. É simples, um cruzamento e um gol, não precisa de 20 toques… futebol é simplicidade”.

Mourinho também falou sobre a pressão que sentiu no Fenerbahçe neste verão, sendo autoinfligida.

“A pressão que sinto é a pressão que coloco sobre mim mesmo”, disse ele. “Não é a pressão que alguém coloca sobre mim. Tenho cerca de 1.200 jogos oficiais, é muito tempo para sentir pressão de alguém, nem de jornalistas, nem de torcedores, nem de adversários. Quero sempre fazer as coisas certas, sempre quero vencer , o que não é possível. Então a pressão é a pressão que eu coloco em mim mesmo.”