Josh Allen quase impecável enquanto Bills derrotam Jaguars apáticos

ORCHARD PARK, NY — O ataque do Buffalo Bills não pôde ser parado na noite de segunda-feira contra o Jacksonville Jaguars em uma vitória por 47 a 10 que manteve os Bills perfeitos na temporada e deu aos Jaguars sua terceira derrota.

O quarterback Josh Allen liderou os Bills para touchdowns em todas as cinco posses de bola do primeiro tempo para assumir uma liderança dominante em casa. A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas para os Jaguars. Esta é a quinta vez que os Bills marcam 30 pontos em cada um dos três primeiros jogos de uma temporada.

Aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber sobre o jogo de segunda à noite para ambas as equipes:

O wide receiver do Buffalo Bills, Keon Coleman, à esquerda, comemora com o quarterback Josh Allen (17) após marcar um touchdown contra o Jacksonville Jaguars. Foto AP/Steven Senne

Buffalo Bills (3-0)

“Perfeito” é uma palavra difícil de usar e, por isso, raramente é realmente alcançada.

Há um argumento, no entanto, de que o ataque dos Bills e Josh Allen (247 jardas aéreas e quatro touchdowns no primeiro tempo) chegaram bem perto disso no primeiro tempo contra os Jaguars.

Allen completou 23 de 30 passes para 263 jardas e quatro touchdowns no jogo. Ele também correu para 44 jardas em seis corridas. Ele passou o quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes para as melhores probabilidades de MVP, por ESPN BET, e empatou seu próprio recorde de passes para touchdown em um jogo, tudo nos primeiros 30 minutos. Até o primeiro drive do terceiro quarto, ele foi 6 de 6 para 77 jardas com dois touchdowns de passe em terceira descida.

As estatísticas são impressionantes, incluindo o sucesso sob pressão: seus quatro passes para touchdown quando sob pressão nesta temporada lideram a NFL.

Os Bills marcaram mais de 30 pontos em cada um dos três primeiros jogos da temporada pela primeira vez desde 2011. O ataque deixou claro para toda a liga que pará-lo não será uma tarefa fácil.

Jogo fundamental: Interceptação de Damar Hamlin. O ataque dos Bills vai receber muito amor por essa performance, e merecidamente, mas a defesa fez seu trabalho. Em um passe áspero do quarterback dos Jaguars, Trevor Lawrence, na primeira e 10 no segundo quarto — sem ninguém perto da área do arremesso — Hamlin interceptou Lawrence e devolveu a bola 19 jardas. A primeira escolha da carreira de Hamlin preparou o quarto touchdown do time no dia, Allen para o wide receiver Khalil Shakir cinco jogadas depois.

Tendência promissora: O ataque está envolvendo uma variedade de jogadores. Quatro Bills diferentes pegaram touchdowns contra os Jaguars e o running back James Cook teve uma pontuação de corrida. Seis Bills pegaram touchdowns nesta temporada — a maioria na NFL. Passar a bola para uma variedade de jogadores tem sido uma tendência inicial para os Bills nesta temporada, e uma que o coordenador ofensivo Joe Brady deve continuar. Isso só aumenta o quão perigosa esta unidade pode ser.

Estatística impressionante: Allen é o primeiro jogador com quatro touchdowns de passe no primeiro tempo no Monday Night Football desde Ben Roethlisberger, do Steelers, em 5 de novembro de 2007 contra os Ravens. A última instância antes disso foi Brett Favre (Packers vs. Raiders de 2003).

Próximo jogo: no Baltimore Ravens (20h20 horário do leste dos EUA, domingo, 29 de setembro)

Com os Jags agora 0-3, as esperanças de playoffs são mais difíceis de agarrar. Apenas seis times desde 1979 chegaram aos playoffs após um início de 0-3 Kevin Sabitus/Getty Images

Jaguares de Jacksonville (0-3)

Pode não ser hora de entrar em pânico ainda, mas está chegando perto para os Jaguars após a surra completa que sofreram na segunda-feira à noite. Eles estão agora 0-3 e isso torna os playoffs — que o proprietário Shad Khan disse antes da temporada ser sua expectativa — quase fora de alcance.

Apenas seis times desde 1979 chegaram aos playoffs após um início de 0-3. Apenas um conseguiu neste século: o Houston Texans de 2018. Essa lista inclui o San Diego Chargers de 1992, que é o único time a chegar aos playoffs após começar uma temporada com 0-4.

Ainda há muito futebol pela frente, e o cronograma aparentemente fica mais fácil depois do jogo da próxima semana em Houston com jogos contra Indianápolis, Chicago e New England. Mas o começo ruim após o colapso no final da temporada de 2023 (final de 1-5) certamente começará a aumentar a pressão sobre o técnico Doug Pederson.

Descreva o jogo em duas palavras: Debacle defensivo. Os Jaguars permitiram 34 pontos no primeiro tempo, que é o maior número de pontos que eles permitiram em um primeiro tempo na história da franquia, de acordo com a ESPN Research, e apenas quatro a menos do máximo que eles permitiram em qualquer tempo. Os Jaguars estavam com dois titulares a menos na secundária e perderam outro, assim como o linebacker Foyesade Oluokun, mas isso não é desculpa para permitir que Allen lance para 247 jardas e 4 TDs no primeiro tempo.

Tendência preocupante: Os Jaguars já estavam lidando com lesões no cornerback Tyson Campbell (IR/isquiotibiais) e no nickel back Darnell Savage (quadríceps), mas agora o cornerback Jarrian Jones (ombro) — que substituiu Savage na escalação — e Oluokun (pé) também estão machucados. O coordenador defensivo Ryan Nielsen gosta de jogar com muita cobertura individual, mas essas lesões afetarão severamente a capacidade dos Jaguars de fazer isso, especialmente diante de uma semana curta e tendo que ir para Houston e lidar com CJ Stroud, Tank Dell, Nico Collins e Stefon Diggs.

Estatística impressionante: Os Jaguars finalmente conseguiram envolver mais o recebedor Christian Kirk no ataque. Depois de ser alvo sete vezes e receber apenas dois passes para 29 jardas nos dois primeiros jogos, Kirk foi alvo sete vezes e recebeu seis passes para 73 jardas nos dois primeiros minutos do quarto período. Isso foi parcialmente ditado pela pontuação e os Jaguars tendo que passar mais para tentar permanecer no jogo, mas Kirk precisava ser uma parte maior do ataque.

Próximo jogo: no Houston Texans (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 29 de setembro)