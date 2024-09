Josh Heupel emocionado com a vitória do Tennessee em seu retorno a Oklahoma

NORMAN, Oklahoma — A emoção em sua voz e em seu rosto disse tudo sobre o técnico do Tennessee, Josh Heupel, na noite de sábado, em seu tão aguardado retorno à sua alma mater.

Heupel, que 10 anos antes foi atingido por sua demissão como coordenador ofensivo de Oklahoma, disse repetidamente que a vitória do No. 6 Vols por 25 a 15 sobre o No. 15 Sooners “nunca foi sobre mim” em um jogo em que o Tennessee construiu uma vantagem de 22 a 3 no quarto período e dominou defensivamente o tempo todo.

Quando tudo acabou — com familiares, jogadores, ex-companheiros de equipe da OU e treinadores o abraçando antes de sair do campo — o normalmente estoico Heupel ficou claramente emocionado quando o quarterback do Tennessee, Nico Iamaleava, lhe entregou a bola do jogo em campo.

“Este jogo nunca foi sobre eu voltar aqui, não para este time de futebol”, disse Heupel em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Eu digo tudo isso, mas eles também entenderam que este foi um pouco diferente para mim pessoalmente. Não era sobre isso, mas eu aprecio o reconhecimento deles.”

Ele ficou ainda mais emocionado no vestiário e teve que parar algumas vezes enquanto conversava com seus jogadores.

“Agradeço a todos vocês por terem um pouco mais para mim”, disse Heupel, lutando para encontrar as palavras certas enquanto os jogadores aplaudiam e comemoravam. “Eu amo vocês. Eu realmente quero dizer isso. Estou orgulhoso de vocês. Estou orgulhoso de como vocês cresceram. Nosso melhor ainda está à nossa frente.”

Questionado sobre onde a bola do jogo iria, Heupel disse: “Com certeza ela irá para o escritório”.

O Tennessee (4-0) entrou no jogo como o ataque com maior pontuação do país e, embora os Vols tenham conseguido apenas dois field goals após o intervalo contra uma forte defesa de Oklahoma, é a defesa do Tennessee que torna o time de Heupel o mais completo desde que ele chegou a Knoxville em 2021. A defesa dos Vols terminou com 10 tackles para perda, forçou dois turnovers na jogada seguinte depois que Iamaleava perdeu fumbles em seu próprio território e manteve os Sooners a menos 4 jardas no segundo e terceiro quartos.

A defesa do Tennessee passou 19 quartos seguidos sem permitir um touchdown até Oklahoma marcar seus dois touchdowns no quarto quarto, o último com 1:01 para jogar. Os Sooners deixaram o quarterback titular Jackson Arnold no banco no segundo quarto e foram com Michael Hawkins Jr. pelo resto do jogo.

Heupel reconheceu que os Vols chamaram o jogo no ataque de forma um pouco diferente e mais conservadora no segundo tempo depois de ver a maneira como sua defesa controlou a linha de scrimmage. Além disso, o Tennessee jogou com tackles ofensivos reservas durante boa parte do jogo, e ele queria ter cuidado para não colocar Iamaleava em muitas situações precárias. Iamaleava terminou com 194 jardas de passe e um passe para touchdown de 66 jardas para Dont’e Thornton Jr. no primeiro quarto. Iamaleava também foi sacado três vezes.

“No final do dia, se você quer jogar um futebol de alto nível, você vai ter que ter uma defesa de alto nível, e nossos caras estão jogando muito bem”, disse Heupel. “Eles estão animados com a forma como estão jogando, mas também sabem que há mais por aí, e tem sido divertido ver esse grupo continuar a crescer.”

A profundidade e o talento na linha defensiva do Tennessee são os melhores em duas décadas, e essa profundidade desgastou o ataque de Oklahoma, que conseguiu apenas 36 jardas corridas e acertou 3 de 15 em terceiras descidas.

“Ver nossa pontuação ofensiva, honestamente, é apenas mais uma chance para a defesa entrar em campo e jogar”, disse o jogador de linha defensiva júnior Joshua Josephs, que teve um tackle para perda e forçou dois fumbles. “É simplesmente energizante. Nós amamos isso. Nós amamos estar em campo. Nós amamos jogar, e como uma linha D, temos tanta profundidade que podemos simplesmente girar e girar, e é divertido ver nossos caras fazerem jogadas. É divertido ver Jaxson Moi fazer jogadas. É divertido ver Jayson Jenkins fazer jogadas. É divertido ver isso.”

Em um ponto, OU teve seis posses ofensivas seguidas com três ou menos jogadas. E no primeiro tempo, os Sooners tiveram 10 jogadas seguidas sem ganhar uma jarda.

“Nesta liga, você tem que ser capaz de vencer de diferentes maneiras conforme a temporada se desenrola”, disse Heupel. “Cada jogo é diferente, cada oponente, confrontos, tudo isso. Precisamos ser o time de futebol mais físico em campo todo sábado. Esse é um dos blocos fundamentais para ser capaz de vencer.”

Para Oklahoma (3-1), foi uma estreia decepcionante na SEC diante de um público lotado de 84.701 pessoas no Oklahoma Memorial Stadium, onde Heupel se destacou como jogador e foi o quarterback dos Sooners na conquista do campeonato nacional em 2000.

“Josh é um ótimo treinador”, disse o treinador Brent Venables, que foi o coordenador de defesa da OU em 2000, quando Heupel estava jogando. “Ele tem sido bem-sucedido onde quer que esteja, e não acho que isso tenha sido questionado. Estou orgulhoso de todo o sucesso que ele teve. Não é um daqueles momentos em que você fica feliz por ele porque não fica, mas isso meio que vem com o território. … Eles vão ganhar muitos jogos.”

Foi a primeira vitória do Tennessee sobre um time top 15 da AP fora de casa desde que derrotou a Geórgia em 2006.

O pai de Heupel, Ken, ainda mora na vizinha Edmond, Oklahoma, e estava no jogo junto com muitos outros membros da família. A mãe de Heupel, Cindy, morreu no começo deste ano.

“Ela estava aqui, observando do céu”, disse Heupel após o jogo.

Antes de Heupel terminar sua entrevista coletiva, ele agradeceu a todos os seus ex-companheiros de equipe que o procuraram durante a semana.

“Muitos de vocês, eu não consegui retornar. Eu retornarei no avião, mas vocês mudaram minha vida e a vida da minha família para sempre, e eu sou eternamente grato a todos vocês”, disse Heupel, novamente ficando emocionado e seus olhos marejados. “Há muitos ex-jogadores também que eu deveria mencionar.”

Ele então acrescentou: “A segunda coisa é que tive a chance de conhecer muitas pessoas que tiveram impacto na minha mãe enquanto ela estava aqui, e só quero agradecer pelos relacionamentos e pelo que vocês significaram para ela.”