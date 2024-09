Josh Hines-Allen, dos Jaguars, pode construir um legado em Jacksonville?

JACKSONVILLE, Flórida — O ala defensivo do Jacksonville Jaguars, Josh Hines-Allen, estava no campo do EverBank Stadium no início da primavera de 2022 pensando no legado que queria construir.

Ele estava sozinho, refinando as técnicas que eventualmente o ajudariam a se tornar um dos melhores pass rushers da NFL. Durante um período de descanso, ele olhou ao redor do estádio e leu os nomes dos seis jogadores que foram introduzidos no Pride of the Jaguars — o anel de honra do clube — esperando que seu nome se juntasse a eles algum dia.

Naquele momento, parecia distante.

“Eu estava trabalhando muito duro. Eu estava acordando muito cedo”, Hines-Allen lembrou. “E eu estava olhando lá em cima e estava vendo [Hall of Fame offensive tackle] Tony Boselli e eu estamos vendo todos esses caras. Eu estou tipo, ‘Vou colocar meu nome lá.'”

Embora ele tenha feito uma das jogadas mais críticas do time mais tarde na temporada seguinte — retornando um fumble para um touchdown na Semana 18 para ajudar os Jaguars a vencer a AFC South — Hines-Allen não estava vendo o progresso que esperava que resultasse de todo o treinamento extra. Ele terminou a temporada com meio sack a menos (7) do que na temporada anterior (7,5). Como resultado, ele trabalhou mais duro na última offseason.

Todo o trabalho que ele estava fazendo valeu a pena em 2023. Hines-Allen registrou um recorde de franquia de 17,5 sacks, que o empatou em segundo lugar na NFL atrás do linebacker do Pittsburgh Steelers, TJ Watt. Ele também teve recordes de carreira em pressões de QB (96) e taxa de pressão (19,6%). Esse desempenho lhe rendeu sua segunda seleção para o Pro Bowl e uma extensão de contrato de cinco anos e US$ 141,25 milhões nesta offseason. E agora, entrando em sua sexta temporada na NFL, ele precisa de apenas mais 10,5 sacks para quebrar o recorde de carreira dos Jaguars (55) estabelecido por Tony Brackens.

Hines-Allen, 27, estabeleceu um padrão para si mesmo. Se ele pode continuar assim em 2024 e além, ainda não se sabe — mas ele é motivado pelo legado.

Hines-Allen fala frequentemente sobre construir seu legado dentro e fora do campo. É por isso que ele mudou seu sobrenome de Allen para Hines-Allen nesta offseason e por que é importante para ele viver de acordo com (e superar) a linhagem atlética de sua família. É por isso que ele jogou em um jogo de bowl do Kentucky, apesar de ser um dos principais prospectos do draft. E é por isso que ele quer ser o jogador defensivo do ano, ganhar um Super Bowl com os Jaguars e ser selecionado como o MVP do jogo.

O que Hines-Allen fez em 2023 é um ótimo começo, mas deve continuar duplicando para chegar onde ele — e os Jaguars — querem ir. O técnico Doug Pederson o comparou ao Hall da Fama Reggie White em sua atenção aos detalhes, a maneira como ele se esforça mais e o quão importante é para ele ser um grande jogador. White foi um destruidor de jogos ao longo de sua carreira, e é isso que Hines-Allen precisa ser.

“O desafio para qualquer jogador nessa posição, que teve sucesso no ano anterior, é: você consegue fazer isso de novo?”, disse Pederson. “E você tem que fazer isso de novo.”

É assim que você deixa sua marca no jogo.

“Sou um cara do tipo legado”, disse Hines-Allen. “Quero deixar um legado em todos os lugares que vou.”

Em julho, o pass rusher dos Jaguars anunciou que mudaria seu nome de Josh Allen para Josh Hines-Allen. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Esportes

ATÉ ESTA OFFSEASONele era conhecido apenas como Josh Allen — usando apenas o sobrenome do pai. Recentemente, ele passou por um processo de meses para mudar legalmente seu nome para prestar homenagem ao sobrenome da mãe e honrar o legado da família Hines.

Hines-Allen cresceu em Montclair, Nova Jersey, ouvindo histórias sobre as façanhas de seu tio Gregory “Duncan” Hines na quadra de basquete e vendo suas três irmãs mais velhas se destacarem na Montclair High School e jogarem basquete universitário.

Hines, que foi introduzido no Hall da Fama do Atletismo da Universidade de Hampton em 2009 (seus 1.967 pontos ainda são os segundos de todos os tempos), foi convocado pelo Golden State em 1983. Ele nunca jogou pelos Warriors, mas jogou profissionalmente por 12 anos.

Mas é Myisha Hines-Allen que Josh considera sua referência.

“Meu objetivo como atleta é vencer minha irmã”, disse ele.

A irmã mais velha de Josh brilhou em Louisville e foi uma escolha de segunda rodada (19ª no geral) pelo Washington Mystics da WNBA em 2018. Myisha — que foi negociada do Mystics para o Minnesota Lynx no início deste mês — está agora em sua sétima temporada e ganhou o título da WNBA em 2019.

“As conquistas no futebol são muito legais, e eu adoro ir para casa e adoro olhar os troféus e ver o trabalho que fiz, mas isso não significa nada até eu vencer minha irmã”, acrescentou.

“… Ela entra na liga [WNBA]. Qual é o meu passo? Eu tenho que ir. Ela é convocada. Eu lembro daquela noite. Eu estava tipo, eu tenho que ser convocado mais alto. Fui convocado mais alto que ela. Legal. Agora eu estou em cima dela, e então ela ganha um campeonato. Eu estou tipo, ‘Bem, m—, eu tenho que ganhar um campeonato.’ E o MVP quando chegarmos lá. Um Super Bowl e um MVP.”

Myisha, 28, está lisonjeada, mas não surpresa. Os dois têm competido um contra o outro — e contra seus irmãos — suas vidas inteiras.

“É só o aspecto irritante do irmãozinho”, ela brincou. “… Não importa o que estávamos fazendo, seja esportes ou apenas a vida em geral, quem consegue ir para a escola mais rápido, coisas assim. Então, era sempre só querer superar o próximo.”

Myisha Hines-Allen, irmã de Josh, joga na WNBA pelo Minnesota Lynx. Ela ganhou o campeonato da WNBA de 2019 com o Washington Mystics. Kate Frese/NBAE via Getty Images

QUANDO ELE ANDOU no campus do Kentucky em 2015, Hines-Allen disse ao técnico Mark Stoops que queria ser o melhor jogador que Stoops já treinou.

Hines-Allen jogou em todos os jogos ao longo de quatro anos (35 partidas) no Kentucky. No final, ele era um dos melhores jogadores do país, ganhando o prêmio de Jogador Defensivo do Ano da SEC, o Prêmio Bronko Nagurski, o Prêmio Chuck Bednarik, o Troféu Ronnie Lott IMPACT e o Prêmio Jack Lambert após liderar a SEC com 17 sacks. Ao entrar no draft, ele era considerado uma escolha segura entre os 10 primeiros.

Stoops disse que foi algo que Hines-Allen lhe disse enquanto dirigia para casa, depois de ganhar um daqueles prêmios que representam o tipo de legado que ele deixou em Lexington.

Kentucky estava se preparando para enfrentar Penn State no Citrus Bowl de 2018 e uma vitória daria aos Wildcats 10 vitórias pela primeira vez desde 1977.

“Ele poderia facilmente ter dito, ‘Cara, tem muita coisa acontecendo agora'”, disse Stoops. “E ele foi muito objetivo e direto ao ponto, tipo, ‘Não, eu estou jogando’. E é isso. E ele não só jogou, ele foi lá e fez três sacks e nos ajudou a vencer o Penn State, ganhar 10 jogos. Então é isso que ele é.”

E agora, Stoops disse que Hines-Allen — que é o líder de todos os tempos em sacks do Kentucky (31,5) — é um dos três jogadores que ele considera os melhores que jogaram para ele, junto com os safeties Ed Reed e Sean Taylor, ambos treinados por ele enquanto era assistente na Universidade de Miami.

“Quando assumi o comando de Ed, ele já era um All-American”, disse Stoops, “e com Josh, eu o ajudei a sair de uma posição de duas estrelas [Montclair] vir para Kentucky e brilhar na SEC e se tornar um dos melhores, se não o melhor, jogador da história de Kentucky.

“E definitivamente o melhor ou um dos melhores que já treinei.”

Hines-Allen está entrando em sua sexta temporada na NFL com os Jaguars. David Rosenblum/Ícone Sportswire

HINES-ALLEN FOI ESCOLHIDO Nº 7 geral pelos Jaguars em 2019. Ele estabeleceu um recorde de novato da franquia com 10,5 sacks e foi para o Pro Bowl em sua primeira temporada, mas lidou com uma lesão no joelho em 2020 que o colocou na reserva de lesionados. Nas duas temporadas seguintes, ele teve 14,5 sacks combinados e teve momentos fugazes em que foi um jogador que mudou o jogo.

Na temporada passada, jogando no último ano de seu contrato, Hines-Allen quebrou o recorde de sacks em uma única temporada dos Jaguars (14,5; estabelecido por Calais Campbell em 2017). Três meses após essa performance de destaque, os Jaguars recompensaram Hines-Allen com um enorme contrato de cinco anos.

É injusto esperar que Hines-Allen acerte 17,5 sacks novamente em 2024, mas ele está em uma boa situação para atingir dois dígitos novamente e passar Brackens. Travon Walker, que está saindo de uma temporada de carreira (10 sacks), está no lado oposto da formação e os Jaguars adicionaram o defensive end Arik Armstead (33 sacks de carreira) em março. Os ataques não serão capazes de se concentrar em parar apenas Hines-Allen com esses dois ao seu lado.

O novo coordenador Ryan Nielsen está na Hines-Allen há apenas sete meses, mas o que ele viu nesse período foi o suficiente para convencê-lo de que os prêmios e reconhecimentos que a Hines-Allen busca são possíveis.

“É tudo sobre prática, trabalho, preparação, como ele está nas reuniões”, disse Nielsen. “Então vá lá e vença cada bloco. É disso que se trata: faça seu trabalho em cada bloco. Não necessariamente faça todas as jogadas, mas apenas vença cada bloco.

“Ele é totalmente capaz de fazer isso, mas isso exige foco, determinação e um pouco de resistência — e ele tem isso.”

Mas se Hines-Allen quiser ser considerado o melhor jogador defensivo da história da franquia, ele precisa superar o recorde de sacks de Brackens.

“[Brackens] tem sido o líder de sacks por mais de 20 anos. Ninguém chegou nem perto”, disse Brian Sexton, um historiador dos Jaguars e o locutor original de rádio play-by-play da franquia, que agora é um correspondente sênior do time. “Se você perguntar a Boselli ou a qualquer um que jogou com ele… sempre que ele colocava a mão no chão, ele mudava o curso do jogo — ou ele poderia mudar o curso do jogo.

“E Josh tem a habilidade de ser esse tipo de jogador. Ele nos mostrou isso um pouco em 2022, muito mais em 2023. … E é isso que temos que ver de Josh para ser o melhor jogador do lado defensivo na história da franquia.”

E potencialmente um dos melhores da história da NFL, disse Campbell.

“Ele vai continuar a melhorar cada vez mais e acho que ele tem uma chance de ganhar uma jaqueta de ouro um dia”, disse Campbell. “… Os caras que são os melhores jogadores da liga, o que os motiva é o legado.”

Mas em campo, tudo sempre se resume a uma coisa: superar Myisha.

“Minha irmã ganhou um campeonato profissional, então ela está na minha frente”, ele disse. “… Não vou parar até conseguir isso. Isso está me motivando. Isso é maior do que dinheiro.

“Para mim, se eu puder fazer isso e trazer o primeiro [Super Bowl] vencer para Jacksonville, e ser MVP, esse é meu objetivo. Não vou parar até chegar lá.”