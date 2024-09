Josh Whyle, do Titans, usará boné de guardião em jogo da temporada regular

NASHVILLE, Tennessee — O tight end Josh Whyle será um dos primeiros jogadores a usar o boné do Guardian em um jogo da temporada regular no domingo, quando o Tennessee Titans enfrentará o Chicago Bears.

Whyle sofreu sua segunda concussão em menos de um ano durante o campo de treinamento, o que motivou sua decisão de usar o boné do Guardian.

“Não posso mais brincar”, disse Whyle à ESPN. “Quero continuar saudável e se é isso que é preciso, então estou dentro.”

Whyle perdeu as últimas duas semanas do training camp com uma concussão que sofreu quando sua cabeça bateu no chão enquanto fazia uma recepção em um período um contra um durante treinos conjuntos com o Seattle Seahawks em agosto. Ele foi liberado do protocolo de concussão e voltou aos treinos na última segunda-feira. Whyle sofreu sua primeira concussão durante o primeiro quarto da derrota dos Titans na Semana 6 para o Baltimore Ravens em 2023.

O boné é uma almofada de casca mole que se prende à camada externa do capacete para absorver o contato aprovado pela NFL para tentar tornar o futebol americano mais seguro. A casca pode ajudar a minimizar o impacto de colisões violentas e reduzir concussões.

Seis jogadores usaram Guardian Caps durante a pré-temporada, incluindo o jogador de linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, James Daniels. Quatro outros Colts também usaram: o safety Rodney Thomas II, o tight end Kylen Granson, o linebacker Grant Stuard e os running backs Zavier Scott e Jonathan Taylor.

Whyle jogou 10 snaps durante a pré-temporada, mas não escolheu usar o Guardian Cap. Whyle também mudou para o capacete Ridell Axiom 3D, que é um dos 12 capacetes recentemente aprovados pela NFL como uma alternativa ao Guardian Cap.

O tight end, de 24 anos, disse que usou o capacete Riddell e o boné Guardian para obter proteção dupla.

“É como usar dois bonés de guardião”, brincou Whyle. “Eu queria proteção dupla.”