Joshua Kimmich nomeado capitão da Alemanha após a Euro 2024

O meio-campista do Bayern de Munique Joshua Kimmich foi nomeado capitão da seleção alemã na segunda-feira, depois que seu antecessor Ilkay Gündogan estava entre uma série de jogadores experientes que se aposentaram da seleção após a Euro 2024.

Kimmich será apoiado por dois vice-capitães, o zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger e o atacante do Arsenal Kai Havertz, quando assumir a capitania dos próximos jogos da Liga das Nações contra a Hungria no sábado e a Holanda em 10 de setembro.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Kimmich, de 29 anos, não foi capitão permanente do Bayern ou da seleção nacional antes, mas ele frequentemente assumiu o papel quando outros jogadores estavam lesionados ou indisponíveis. Ele começou um jogo da Alemanha como capitão pela última vez em amistosos no ano passado.

A federação alemã de futebol disse na segunda-feira que Kimmich usou a braçadeira de capitão 17 vezes em uma carreira que abrange 91 jogos internacionais. Esse total pareceu incluir jogos em que Kimmich assumiu a capitania quando outro jogador foi substituído.

Gündogan foi nomeado capitão pelo então técnico Hansi Flick no ano passado, antes da Alemanha sediar 2024, quando o time chegou às quartas de final antes de perder para a eventual campeã Espanha. Ele se aposentou do serviço internacional no mês passado, antes de retornar do Barcelona para o Manchester City.

Joshua Kimmich foi nomeado capitão da Alemanha após a aposentadoria internacional de vários grandes nomes, incluindo Toni Kroos. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, disse que Kimmich era o “sucessor lógico” de Gündogan como capitão.

Outros jogadores que se aposentaram da seleção nacional desde a Euro 2024 incluem o goleiro Manuel Neuer e o atacante Thomas Müller, ambos companheiros de Kimmich no Bayern. O meio-campista Toni Kroos se aposentou de todo o futebol após o torneio.

Apesar das aposentadorias de grandes nomes, Nagelsmann convocou um time com apenas um jogador estreante para a Liga das Nações, dizendo que houve “mudanças suficientes”.

Na segunda-feira, Nagelsmann também confirmou que vê Marc-André ter Stegen, do Barcelona, ​​como o novo goleiro titular da Alemanha no lugar de Neuer, enquanto a Alemanha planeja a Copa do Mundo de 2026. Essa decisão era amplamente esperada, dado que Ter Stegen passou grande parte de sua carreira internacional até agora como reserva de Neuer.