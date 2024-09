Juan Soto muda o momento para os Yankees com HR após susto de lesão

NOVA YORK — Por um momento, na noite de quarta-feira, durante o sexto inning daquela que talvez seja a melhor vitória dos Yankees na temporada de 2024, o pavor tomou conta do Yankee Stadium.

É o que acontece quando Juan Soto salta na metade da linha da primeira base e cai de joelhos depois de fazer uma falta com o peito do pé direito três semanas antes do início da pós-temporada.

Soto ficou caído enquanto o treinador e gerente Aaron Boone cuidava dele na frente de uma multidão silenciosa. Ele tentou andar, mas a dor não pareceu diminuir. Ele mancou por aí. Ele estava claramente desconfortável. Não importava. Soto ficou no jogo de qualquer maneira para continuar sua rebatida contra o canhoto Cole Ragans do Kansas City Royals, um All-Star que, até aquele ponto, estava dominando os Yankees.

Com isso, o palco estava pronto para o mais novo momento marcante de Soto com suas listras.

Soto cometeu falta no próximo arremesso para o outro lado com um swing controlado. Ragans seguiu com uma bola curva. Desta vez, Soto estava pronto, lançando o arremesso para os assentos além do campo direito para um home run de duas corridas na vitória final dos Yankees por 4-3, em 11 innings.

“Foi muita dor, mas no final do dia tentei me concentrar no at-bat”, disse Soto. “Às vezes, quando você se acerta assim, você meio que se afasta um pouco do at-bat, então tentei apenas me concentrar, levar meu tempo e entrar lá e fazer um bom contato.”

Os Yankees precisavam superar outro déficit no final do inning para vencer os Royals, que estavam indo para os playoffs, e levar a série de três jogos. Jazz Chisholm Jr. deu o golpe final com sua primeira rebatida walk-off na carreira, enquanto os Yankees capitalizaram a derrota dos Baltimore Orioles para assumir uma liderança de 1,5 jogo na American League East com 16 jogos restantes.

Mas o jogo mudou com a jogada de Soto — e a subsequente mudança de emoções.

“Grande swing do Juan ali”, disse Boone. “Um pequeno rope-a-dope. Levantei do tatame e dei uma nos assentos.”

O banco de reservas dos Yankees explodiu, Boone incluído, quando Soto fez contato. Soto virou seu bastão, soltou um grito e bombeou seu peito antes de começar seu trote rápido ao redor das bases. Ele tinha 2-para-seu-18 anterior com sete strikeouts. Ele tinha apenas dois home runs desde 25 de agosto. Mas ele disse que sua frustração decorreu do que tinha acontecido dois arremessos antes.

“Você realmente fica bravo quando se acerta”, disse Soto. “É só o jeito que acontece. Não bravo com o arremessador ou algo assim, só bravo comigo mesmo. Mas quando você faz isso, [you feel] um pequeno alívio.”

A explosão foi o 39º home run de Soto na temporada. Com ele, ele chegou a 100 RBIs pela terceira vez em sua carreira. Ragans, até aquele ponto, havia lançado 543 bolas curvas em sua carreira na liga principal sem permitir um home run em campo, de acordo com a ESPN Research. Soto, com um pé ruim, colocou o nº 544 nas arquibancadas.

“Ele tem um talento teatral muito bom aqui”, disse Boone.