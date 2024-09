Juiz aprova transferência do julgamento de Bryan Kohberger para fora da cidade universitária de Idaho

Juiz John C. Juiz emitiu a ordem após uma audiência no mês passado, quando a equipe de defesa de Kohberger argumentou que seu cliente não teria um julgamento justo na pequena cidade de Moscou, em Idaho.

Os advogados de Kohberger alegaram que a quantidade de escrutínio da mídia em torno do caso por parte da imprensa, detetives da Internet e muito mais criava o risco de que BK não conseguisse um júri imparcial e justo… já que os jurados seriam compostos por pessoas que provavelmente consumiram a cobertura constante .

Embora certas medidas tenham sido tomadas anteriormente – incluindo a remoção de câmeras do tribunal – para diminuir o impacto da cobertura no grupo de jurados, o grupo de Kohberger argumentou que medidas mais definitivas precisavam ser tomadas… e sugeriu transferir o julgamento para fora do condado de Latah. para um local mais distante dos homicídios altamente divulgados… e onde haveria uma população maior para escolher.