Juiz atinge 58º HR enquanto Yankees derrotam Orioles para conquistar AL East

NOVA YORK – Aaron Judge fez seu 58º home run como líder da liga principal, avançando pelo quinto jogo consecutivo para ajudar o New York Yankees a conquistar seu segundo título da Liga Americana Leste em três anos com uma vitória por 10 a 1 sobre o Baltimore Orioles na noite de quinta-feira.

Giancarlo Stanton teve quatro RBIs que incluíram seu 27º home run, Alex Verdugo também home run e Gerrit Cole superou Corbin Burnes em uma possível prévia da pós-temporada. Judge e Stanton marcaram o mesmo jogo pela 14ª vez este ano, empatando com Mickey Mantle e Roger Maris em 1961 pelo maior número na história dos Yankees.

Nova York garantiu a si mesma uma folga no primeiro turno e uma vantagem de jogar em casa em uma série melhor de cinco da AL Division, começando em 5 de outubro.

Baltimore, que garantiu uma vaga na pós-temporada ao vencer a estreia da série de três jogos na noite de terça-feira, estará em uma série melhor de três wild card a partir de terça-feira.

Stanton marcou no segundo para colocar os Yankees à frente e acertou uma dobradinha de três corridas em uma sexta corrida de seis.

Judge acertou um home run de duas corridas no sétimo contra Bryan Baker e tem 144 RBIs, o maior número nas ligas principais desde os 146 de Ryan Howard em 2008. Judge igualou o melhor de sua carreira ao home run em cinco jogos consecutivos.

Fazendo sua última partida antes dos playoffs, Cole (8-5) permitiu duas rebatidas em 6⅔ entradas, rebateu cinco e caminhou uma, reduzindo seu ERA para 3,41. Ele eliminou Anthony Santander com uma bola rápida de 158,1 mph que terminou em oitavo, depois que o árbitro David Rackley marcou uma bola no campo anterior, uma curva que parecia estar logo acima da zona de ataque. Cole olhou para o árbitro enquanto o arremessador voltava para o banco de reservas.

Cole foi aplaudido de pé quando caminhou para o banco de reservas com duas eliminações no sétimo e apontou seu boné para a multidão de 42.022.

Burnes (15-9) permitiu duas rebatidas em cinco entradas, uma caminhada e nove eliminações – incluindo oito nos cortadores. Burnes saiu após 69 arremessos e provavelmente será titular na abertura da pós-temporada dos Orioles na terça-feira. Ele teve um ERA de 1,20 em cinco partidas em setembro.

Stanton lançou um controle deslizante na parte inferior da zona de ataque para os assentos do campo esquerdo depois de errar feio em um controle deslizante no campo anterior.

Austin Wells, em uma queda de 4 de 42, forçou uma corrida ao caminhar com as bases carregadas contra Cionel Pérez. Stanton dirigiu o próximo arremesso com um salto para a parede no centro-direito para uma vantagem de 5-1. Stanton tem 72 RBI depois de acertar 6 de 18 com 2 duplas, 2 home runs e 8 RBIs em seus últimos cinco jogos.

Anthony Rizzo adicionou um single de duas corridas contra Baker.

Emmanuel Rivera acertou uma mosca de sacrifício na nona entrada para os Orioles.