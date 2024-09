Juiz espanhol nega recurso de Rocha para concorrer à presidência da federação

Um juiz negou um pedido do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, para conceder uma liminar contra sua suspensão, deixando-o impossibilitado de continuar no cargo, exceto por um recurso urgente.

Em julho, apenas dois dias após a seleção masculina da Espanha vencer a Euro 2024, o Tribunal Administrativo de Esportes (TAD) do país suspendeu Rocha de ocupar cargos de gestão em órgãos esportivos por dois anos, determinando que ele havia excedido sua autoridade em uma decisão tomada após a saída do antecessor Luis Rubiales.

Rocha entrou com um pedido de liminar enquanto um juiz analisava o assunto, argumentando que a não concessão da medida o deixaria impossibilitado de concorrer nas próximas eleições presidenciais da RFEF, previstas para este mês.

Esse pedido foi recusado pelo Tribunal Superior Nacional de Madri na segunda-feira. O juiz concluiu que Rocha “não forneceu nenhuma evidência” para apoiar sua alegação de que sofreria “dano irreparável” sem uma liminar.

“Não há provas da realidade dos danos invocados, especialmente quando as eleições para a Assembleia Geral da RFEF ainda não foram convocadas”, disse o juiz.

A menos que Rocha tenha sucesso em um apelo urgente, ele não poderá concorrer à presidência neste mês, encerrando seu breve reinado no comando do órgão máximo do futebol espanhol.

Rocha assumiu temporariamente o comando da RFEF como presidente interino quando Rubiales — que enfrentava uma investigação criminal e uma suspensão da FIFA por beijar a jogadora Jenni Hermoso sem seu consentimento depois que a Espanha venceu a Copa do Mundo Feminina — renunciou em 2023.

Um juiz decidiu que Pedro Rocha não pode continuar concorrendo à presidência nas eleições da federação. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Anteriormente, ele foi vice-presidente da federação, trabalhando em estreita colaboração com Rubiales.

Após a saída de Rubiales, Rocha e o comitê temporariamente responsável pela RFEF implementaram uma série de reformas em uma ampla reformulação da federação.

Uma delas foi a demissão do então secretário-geral Andreu Camps, em setembro de 2023.

Em julho, o Tribunal Administrativo Desportivo da Espanha concluiu que Rocha cometeu uma infração “muito grave” ao demitir Camps, uma decisão que excedeu sua autoridade.

A RFEF desempenhará um papel fundamental na organização da Copa do Mundo de 2030, que a Espanha sediará ao lado de Portugal e Marrocos.