Juiz rejeita ação que acusava James Dolan de agressão sexual

Um juiz rejeitou na terça-feira uma ação federal movida por uma mulher que acusou James Dolan, presidente do Madison Square Garden e governador do New York Knicks e do New York Rangers, de sexo indesejado há quase uma década, ao mesmo tempo em que alegava que Dolan facilitou um encontro com o desgraçado produtor de Hollywood Harvey Weinstein, a quem ela também alegou ter abusado sexualmente.

O processo foi rejeitado por um juiz do Tribunal Distrital dos EUA na Califórnia, de acordo com um processo de três páginas obtido pela ESPN na terça-feira à noite.

O processo foi movido originalmente em janeiro por uma mulher do Tennessee chamada Kellye Croft, que disse ter 27 anos e trabalhar como massagista licenciada quando conheceu Dolan no outono de 2013, enquanto ele estava em turnê com uma banda de rock, os Eagles. (A banda de Dolan, JD & The Straight Shot, abriu os shows dos Eagles durante a turnê.)

Ela alegou que Dolan a pressionou a ter relações sexuais indesejadas com ele. Ela também alegou que, em janeiro de 2014, Dolan ajudou a organizar sua viagem para Los Angeles para participar da excursão, o que, em uma versão alterada de sua queixa de abril, ela alegou constituir tráfico sexual — um crime federal.

Em Los Angeles, Croft alegou que conheceu Weinstein no The Beverly Hills Hotel, onde Dolan estava pagando para ela ficar. Weinstein, ela alegou, se apresentou como um dos “melhores amigos” de Dolan, então perguntou se ela era a massagista que Dolan havia mencionado e elogiado anteriormente.

Ela acusou Weinstein de agredi-la sexualmente no hotel, após o que informou Dolan, que supostamente respondeu dizendo que Weinstein era “uma pessoa problemática” com “problemas sérios”. O incidente ocorreu antes de Weinstein ser condenado por anos de abuso sexual após reportagens investigativas em 2017 pelo The New York Times e The New Yorker.

Esse suposto incidente também antecedeu as declarações de Dolan de que ele não sabia que Weinstein, que tinha sido um amigo próximo, era supostamente um abusador em série de mulheres. Em 2018, Dolan, que atuou como membro do conselho de diretores da The Weinstein Company em 2015 e 2016, lançou uma música com sua banda intitulada “I Should’ve Known”, que ele mais tarde conectou, em parte, a Weinstein.

A ESPN normalmente não nomeia vítimas de supostas agressões sexuais, mas Croft emitiu uma declaração pública quando seu processo foi aberto. Croft buscou um julgamento por júri e danos não especificados. Os advogados de Dolan e Weinstein entraram com moções subsequentes para que o caso fosse arquivado.

O Juiz Distrital dos EUA Percy Anderson rejeitou a alegação de Croft de tráfico sexual com preconceito, o que significa que ela não pode ser arquivada novamente. Suas alegações de agressão sexual contra Dolan, agressão sexual por Weinstein e auxílio e cumplicidade em agressão sexual por Dolan foram rejeitadas sem preconceito, o que significa que ela poderia arquivá-las novamente.

Além disso, o juiz ordenou que ela pagasse as custas judiciais dos réus.

“Discordamos respeitosamente da decisão do Tribunal Distrital, que acreditamos interpretar incorretamente a lei federal de tráfico sexual e enfraquece proteções criticamente importantes para sobreviventes de tráfico sexual”, escreveram os advogados de Croft, Kevin Mintzer e Meredith Firetog, em um e-mail para a ESPN. “Apelaremos desta decisão e estamos confiantes de que o Tribunal de Apelações corrigirá esta injustiça. Também continuaremos a perseguir as alegações de agressão sexual da Sra. Croft contra James Dolan e Harvey Weinstein, que permanecem inalteradas por [Tuesday’s] decisão. Nossa luta pela Sra. Croft está apenas começando.”

“Estamos muito satisfeitos com a rejeição do processo, que foi uma tentativa maliciosa de fazer alegações horríveis por um advogado que subverte o sistema legal para ganho pessoal. Este também é o mesmo advogado no caso Charles Oakley”, disse um porta-voz de Dolan em um comunicado.

O processo mencionado decorre da expulsão de Oakley, ex-jogador do Knicks, do Madison Square Garden em 2017. Um juiz federal disse recentemente que Dolan deve prestar depoimento no caso.

Um representante de Weinstein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.